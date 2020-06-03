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Хочешь квартиру в Архангельске? Просто проголосуй!

Молодежь часто задает себе вопрос – зачем идти голосовать, ведь от одного моего голоса ничего не изменится.

Ну, это как сказать. Один голос, другой, третий… вот и складывается в миллионы. Тем более, когда голосуешь не за одного конкретного человека, а за свое будущее, в котором предстоит прожить жизнь.

Когда-то для старших поколений день голосования был настоящим праздником – с распродажами и концертами. В день голосования по поправкам в Конституцию тоже решили добавить интриги. Тем более, что на этот раз процесс растянется на пять дней – с 25 июня по 1 июля.

Ассоциация «ЦН ПСПИ» и информационное агентство «Регион 29» подготовили конкурс, в котором может принять участие любой совершеннолетний (от 18 лет) житель Архангельской области. Разыгрываются ценные призы, главный из которых – квартира в областной столице. А ещё автомобили, телевизоры, смартфоны…

Да-да, именно конкурс, а не лотерея, ведь за участие вам не придется ничего платить, соответственно, и рисковать деньгами. Волонтеры вам вручат купон… это и есть ваш счастливый билет.

Список разыгрываемых призов:

Однокомнатная квартира в пределах г. Архангельска, 1
Автомобиль УАЗ «Патриот», 1
Автомобиль Лада Веста, 1
Смартфон, 5
Телевизор, 5
Ноутбук, 5
Робот-пылесос, 5
Беспроводные наушники, 5
Духовой шкаф, 5
Мультиварка-скороварка, 5
Микроволновая печь, 5
Весы напольные, 7
Фитнес-браслет, 10
Фен, 10
Итого: 70

Одно условие – подарки могут быть только вещевыми, получение денежного эквивалента не предусмотрено правилами конкурса.

И еще: участник конкурса с момента получения подарка обязан самостоятельно осуществлять уплату всех налогов, установленных действующим законодательством России.
Согласно законодательству РФ не облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) доходы, не превышающие в совокупности 4 000 (Четыре тысячи) рублей, полученные за налоговый период (календарный год) от организаций, в т.ч. в виде подарков (п. 28 ст. 217 НК РФ).
Принимая участие в Конкурсе, Участник считается надлежащим образом информированным о вышеуказанной обязанности.

Для участия в конкурсе нужно сделать совсем немного:

-получить купон участника с уникальным порядковым номером по месту работы или у волонтеров конкурса на избирательном участке в дни голосования (полный список мест выдачи купонов волонтерами опубликован на сайте k2020.region29.ru);
- с 25 июня по 01 июля 2020 года включительно принять участие в общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации;
- на избирательном участке обратиться к волонтеру конкурса и предъявить купон c уникальным кодом для регистрации.
- если в населенном пункте нет ни одного избирательного участка, на котором работают волонтеры, то для регистрации купона можно отправить его фотографию на фоне таблички с номером избирательного участка с читаемым QR-кодом на эл.почту k2020@region29.ru или в любой мессенджер: Viber, Telegram, Whatsapp по номеру телефона 8-902-700-08-93 (QR-код и номер купона должны хорошо читаться).
- регистрация уникального номера участника считается подтверждением участия в Конкурсе.
- следить за объявлением результатов, которые будут опубликованы на сайте k2020.region29.ru и/или в прямом эфире телеканала «Регион 29» 2 июля 2020 года в 19:20.

ВАЖНОЕ: Один участник может заполнить и сдать один купон участника.

И все. Как вам такая интрига?

Кстати, Организатор обеспечивает прямую трансляцию проведения конкурса в прямом эфире на телеканале «Регион 29» 02 июля 2020 года с 19 часов 20 минут до 23 часов 00 минут, в том числе в сети «Интернет» на сайте region29.ru (сетевизор).   

19 июнь 11:18 | : Будни

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