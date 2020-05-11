"Святыми не рождаются"

Каждый христианин призван к святости. Об этом напомнил епископ Плесецкий и Каргопольский Александр в проповеди после богослужения в Михаило-Архангельском кафедральном соборе города Мирного в день всех святых.
«Укоренилось неправильное мнение, что святость — это что-то недостижимое, такое явление, которое бывает с кем-то другим, но не с нами, — сказал глава Плесецкой епархии. — Однако вспомним, что никто не рождается святым, а лишь становится. Все святые обладали таким же поврежденным грехом телом, как и мы, они жили в таких же обстоятельствах, что и мы, а то и сложнее. Просто они ответили на призыв Бога следовать за Ним, ответили на нисхождение на них Святого Духа тем, что возлюбили Христа больше, чем всё остальное».
Владыка напомнил, что любовь к Богу подобна любви к человеку: «Вспомните романтическое время, когда мы любили избранников или избранниц своих. Ведь они не выходили из нашей памяти 24 часа в сутки! Любовь, когда она истинная, искренняя, сердечная и умная, заполняет всего человека, он просто не может не помнить об объекте своей любви. Если мы должны возлюбить Бога всем сердцем и всей душой, как же мы забываем о Нем, когда грешим?»
В Церкви люди получают возможность стать святыми, стяжая благодать Святого духа, продолжил проповедь епископ Александр: «Святость — это бережное отношение к благодати, которая посылается нам от Господа каждый раз, когда мы молимся дома или в храме, когда участвуем в таинствах церковных. Каждый раз мы просим Святого Духа: "прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша". И Он приходит, и вселяется, и очищает нас. На какое время? Это зависит от нас. Господь всегда отвечает на нашу просьбу, но принимаем ли мы Его, удерживаем ли Его? Надолго ли хватает нам сил памятовать о Боге, любить Его всем сердцем так, как мы любим себя?»
Завершая проповедь, глава Плесецкой епархии пожелал верующим святости. «Когда совершается Божественная литургия, перед тем, как закрываются Царские врата, священник возглашает: "Святая святым". После этого приступаем к Святой Чаше. Мы как бы претендуем на святость. Пусть нас не пугает то, что святой человек — это избранник Божий. Мы с вами тоже избраны! Нас Господь избрал и призвал. Пусть нас не пугает то, что святым постоянно приходилось противостоять миру. Мы тоже к этому призваны. Господь говорил, что мы не от мира сего, мы соль земли: "Не вы Меня избрали, а Я вас избрал". Мы призваны к тому, чтобы не быть только людьми земли. Мы призваны следовать за Христом и проповедовать Его, быть наследниками Царства Божия», — сказал епископ Александр.
(по материалам Архангельский епархии)