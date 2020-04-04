Игорь Скубенко: "Северодвинск развивается вместе с Россией"

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В поздравлении Игоря Скубенко говорится:
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«Дорогие северодвинцы! Поздравляю вас с государственным праздником - Днём России!
12 июня - символ единения нашей страны, уверенности в её дальнейшем процветании и благополучии. Это праздник нашей свободы и ответственности за судьбу Отечества. Мы хотим жить в России с развитой, растущей экономикой и сильной обороной, поэтому только от нас зависит, какой будет наша страна.
В этот день мы вспоминаем славные страницы истории нашей любимой Родины, гордимся её достижениями и победами.
Северодвинск развивается вместе с Россией. Мы участвуем в федеральных программах, работаем над улучшением всех сфер городской жизни, а наши градообразующие предприятия активно строят и модернизируют боевые корабли. И всё ради того, чтобы каждый житель мог гордиться своим городом, областью, страной.
Желаю вам счастья, благополучия и успехов во всех добрых делах, мирного неба над головой и созидательного труда на благо нашей Родины».