+96. Новая статистика по коронавирусу в Архангельской области

По последним данным регионального оперштаба, за последние сутки в Поморье вирусом ковид заразились 96 жителей Поморья, проживающие:
- 59 в Северодвинске (из них 49 сотрудников градообразующих предприятий оборонки);
- 25 в Архангельске;
- 5 в Вельском р-не;
- 3 в Устьянском;
- 2 в Новодвинске;
- 2 в Приморском –р-не.
Всего на 8 июня 2020 года общее число заболевших в области составило 3 085 человек, 858 из них выздоровели.
Особо отмечается, что Северодвинске, где сконцентрирована практически половина от общего числа заболевших по области, продолжаются проверки соблюдения режима самоизоляции в отношении бессимптомных и «легких» больных, находящихся на лечении в домашних условиях. По результатам проверок вновь выявлены факты нарушения: 14 заболевших не оказалось дома.
Несоблюдение карантина влечет за собой наложение административного штрафа размером до 40 тысяч рублей