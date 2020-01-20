Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

+96. Новая статистика по коронавирусу в Архангельской области

По последним данным регионального оперштаба, за последние сутки в Поморье вирусом ковид заразились 96 жителей Поморья, проживающие:

- 59 в Северодвинске (из них 49 сотрудников градообразующих предприятий оборонки);

- 25 в Архангельске;

- 5 в Вельском р-не;

- 3 в Устьянском;

- 2 в Новодвинске;

- 2 в Приморском –р-не.

Всего на 8 июня 2020 года общее число заболевших в области составило 3 085 человек, 858 из них выздоровели.

Особо отмечается, что Северодвинске, где сконцентрирована практически половина от общего числа заболевших по области, продолжаются проверки соблюдения режима самоизоляции в отношении бессимптомных и «легких» больных, находящихся на лечении в домашних условиях. По результатам проверок вновь выявлены факты нарушения: 14 заболевших не оказалось дома.

Несоблюдение карантина влечет за собой наложение административного штрафа размером до 40 тысяч рублей

08 июнь 15:50 | : Будни

Главные новости


Группа «Аквилон» обеспечила сохранность археологического наследия Архангельска
Время, назад! Обнулённый референдум и губернаторские выборы
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Июнь 2020 (76)
Май 2020 (296)
Апрель 2020 (299)
Март 2020 (291)
Февраль 2020 (230)
Январь 2020 (226)

Деньги


все материалы
«    Июнь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20