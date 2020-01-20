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Архангельская область лишилась главы Следственного комитета

Фамилия руководителя СУ СКР по Архангельской области и НАО попала в указ президента России об увольнении сразу четырех генералов с занимаемых ими должностей.

Напомним, Иван Логиновских имеет звание генерал-лейтенанта юстиции. Вышеуказанную должность занимал с 2013 года.

Есть мнение, что увольнение связано с его выходом на пенсию. Пока эту должность в ранге ио будет занимать его первый заместитель Владимир Кулаков.

Кроме Логиновских, своих должностей вчера лишились заместитель руководителя центрального СУ СКР Сергей Золотарев, заместитель руководителя главного управления по расследованию особо важных дел СКР генерал-майора юстиции Анатолий Разинкин и начальник главного управления МВД по Новосибирской области генерал-лейтенанта полиции Юрий Стерликов. По данным ряда федеральных изданий, эти трое просто переходят на другую работу.

 

02 июнь 06:40 | : Будни

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