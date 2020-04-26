«География» распространения коронавируса в Архангельской области на 27 мая

Региональный оперштаб по контролю за пандемией опубликовал следующие цифры:
- 92 северодвинца (из них 77 работники закрытых оборонных предприятий);
- 25 архангелогородцев;
- 4 жителя Приморского р-на;
- по одному в Няндомском, Вельском, Плесецком, Каргопольском и Коношском районах.
Кроме того, в статистику по региону включен заболевший, который прописан в Верхнетоемском районе, но там не проживает (данные в регион направлены московской лабораторией).
Напомним, что ранее в ходе сессии АОСД начальник оперштаба Артем Вахрушев озвучил общие цифры по региону за прошедшие сутки: 127 случаев заражения, что соответствует вышеприведенным данным. Впрочем, ошибка по Северодвинску, там инфицированных оказалось на 12 человек больше, ранее сообщалось о 80.
Всего на 27 мая 2020 года общее число заболевших в Поморье за все время коронавирусной атаки составило 1583 человека, из них 456 уже выздоровели и выписаны из больниц.