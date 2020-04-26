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«География» распространения коронавируса в Архангельской области на 27 мая

Региональный оперштаб по контролю за пандемией опубликовал следующие цифры:

- 92 северодвинца (из них 77 работники закрытых оборонных предприятий);

- 25 архангелогородцев;

- 4 жителя Приморского р-на;

- по одному в Няндомском, Вельском, Плесецком, Каргопольском и Коношском районах.

Кроме того, в статистику по региону включен заболевший, который прописан в Верхнетоемском районе, но там не проживает (данные в регион направлены московской лабораторией).

Напомним, что ранее в ходе сессии АОСД начальник оперштаба Артем Вахрушев озвучил общие цифры по региону за прошедшие сутки: 127 случаев заражения, что соответствует вышеприведенным данным. Впрочем, ошибка по Северодвинску, там инфицированных оказалось на 12 человек больше, ранее сообщалось о 80.

Всего на 27 мая 2020 года общее число заболевших в Поморье за все время коронавирусной атаки составило 1583 человека, из них 456 уже выздоровели и выписаны из больниц.

27 май 15:19 | : Будни

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