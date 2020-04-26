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Депутаты Архангельского облСобрания знают о коронавирусе больше, чем оперативный штаб

Срочная новость с открывшейся сегодня очередной сессии регионального парламента:

«Тревожная эпидемиологическая ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Северодвинске стала предметом разбирательств на сессии. На сегодняшний день в Поморье зафиксировано 127 новых случаев заболеваний, в том числе 80 в Северодвинске».

Интересно, что сводки оперативного штаба по контролю за пандемией в регионе еще не поступали в информационные ленты… а о новых случаях заражения уже известно. Возникает невольное подозрение, что ответственные лица придерживают информацию до отмашки откуда-нибудь сверху.

Далее по тексту сообщения из недр областного Собрания:
«По словам заместителя председателя правительства Архангельской области Артема Вахрушева, проведены совещания с участием руководства города и оборонных предприятий, разработан пакет мероприятий, которые предполагают более жёсткий контроль за ситуацией. Подробнее эти меры будут обнародованы после заседания оперативного штаба во главе с врио губернатора Александром Цыбульским, которое состоится до конца недели.
Некоторые из них были озвучены: для контроля местоположения людей в Северодвинске планируется закупка порядка 200 браслетов и поквартирный обход бессимптомных больных.
На оборонных предприятиях проводится работа по термометрии и разделению потоков больших групп рабочих.
Депутат Сергей Пивков предложил организовать в ближайшие дни отдельную встречу с главой Северодвинска Игорем Скубенко для более подробного обсуждения ситуации».  

 

27 май 11:09 | : Политика

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