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Голод - не тетка. Архангельские студенты рвутся работать

Лето – традиционное время поиска вариантов подработки у студентов. Аналитики hh.ru решили выяснить, на какие вакансии могут рассчитывать начинающие специалисты в Архангельской области, какой уровень финансового вознаграждения им предлагают за работу, и каковы шансы найти вакантное место в регионе, учитывая непростые реалии бизнеса.

Если в апреле прошлого года число предложений о работе для начинающих специалистов и студентов на hh.ru в Архангельской области уменьшилось на 25% в сравнении с апрельским показателем 2018 года, то на текущий момент компании разместили столько же вариантов занятости для молодежи на рынке труда, как и годом ранее.

Сами соискатели стали проявлять чуть большую активность в поиске работы: количество резюме от начинающих специалистов в апреле этого года выросло на 1% к прошлому году.

Учитывая подобную динамику спроса и предложения, уровень конкуренции в профобласти “Начало карьеры, студенты” в Архангельской области растет, начиная с января текущего года. В начале 2020 года на одно вакантное место в среднем претендовали 9-10 соискателей. В марте конкуренция усилилась, и на одну вакансию приходилось 11,6 резюме, а к апрелю она снизилась до показателя 10,1 резюме на одно предложение о работе. Нормой, комфортной как для кандидатов, так и для работодателей, на рынке труда считается уровень конкуренции, не превышающий 5-6 соискателей на одну активную вакансию.

Где искать работу начинающим специалистам и студентам сегодня? Больше всего вакансий в этой профессиональной области в апреле-мае 2020 года в Архангельской области было создано для представителей сфер продаж (70%), консультирования (16%), финансов (11%). Работодатели ищут менеджеров по продажам и по работе с клиентами, операторов call-центров, ассистентов, консультантов, а также разнорабочих. Причем средняя предлагаемая зарплата для начинающих специалистов и студентов превысила уровень зарплатных ожиданий соискателей – 26 500 рублей в вакансиях против 25 000 в резюме.

Если говорить о рынке труда Архангельской области в целом, то в каждой третьей вакансий не было указано требований к наличию опыта работы у потенциальных кандидатов. Порядка 40% предложений о работе уже с более серьезными требованиями к профессиональному стажу от 1 года до 3 лет. Еще 23% вариантов занятости было ориентировано на более опытных специалистов со стажем от 3 до 6 лет.  

Вакансий без требований к опыту работы больше всего в продажах (38%), медицине и фармацевтике (27%), для начинающих специалистов (18%) и представителей рабочих профессий (8%).

26 май 11:08 | : Будни

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