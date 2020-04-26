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Коронавирус атакует Северодвинск: 123 на 126 новых случаев заражения по Архангельской области

По данным регионального оперштаба, за прошедшие сутки общее число инфицированных вирусом ковид увеличилось на 126 человек и составляет 1192 за все время пандемии.

Среди новых заболевших – 123 жителя Северодвинска, из них 50 - сотрудники градообразующих предприятий Северодвинска, которые обслуживаются в ФМБА и три жителя Котласского района.

В реанимации находятся 18 пациентов с COVID-19. Четверо пациентов переведены на самостоятельное дыхание с кислородной поддержкой, к аппаратам искусственной вентиляции легких остаются подключенными 11 человек.

24 май 16:26 | : Будни

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