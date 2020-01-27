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Вирус вере не помеха. Празднование Пасхи во время эпидемий

Русская Православная Церковь срочно принимает меры для сохранения религиозной жизни и поддержки верующих в условиях объявленной ВОЗ пандемии коронавируса и карантинов, вводимых в различных регионах.

О взаимодействии со светскими властями, о свободном перемещении священнослужителей по храмам и домам нуждающихся в таинствах прихожан, о том, какая часть церковной деятельности может быть переведена в интернет, а какая нет, что будет с Пасхой и как православным относиться к складывающейся ситуации, — в эксклюзивном интервью РИА «Новости» рассказал член Рабочей группы при Патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

— Владимир Романович, как Церковь относится к новым мерам против распространения коронавируса — к продлению нерабочего периода до 30 апреля и требованию к гражданам самоизолироваться? Ведь теперь, получается, за поход в храм — штраф?

— Церковь относится с пониманием к мерам борьбы с коронавирусом, поскольку они существенно снижают риск заболевания для всех людей.

Что касается штрафных мер, то, насколько я понял из последовавших разъяснений, штрафовать будут тех, кто либо проходит лечение от коронавируса на дому, либо сидит на карантине, вернувшись из-за границы или вследствие контакта с заболевшим, либо входит в группу риска по возрасту или болезни. Всем этим категориям, конечно, не следует покидать дома.

— Смогут ли священники по-прежнему «ходить на работу» — служить, особенно в Страстную неделю и на Пасху?

— Церковь свидетельствует о том, что служение священников в условиях коронавирусной инфекции так же важно, как и работа врачей, сотрудников правоохранительных органов, социальных работников и других сограждан, которые идут на риск ради нас с вами.

Богослужения в храмах будут продолжаться. И мы надеемся на понимание власти в вопросе о возможности свободного передвижения священнослужителей как до храма, так и до жилища тех прихожан, кто вынужден оставаться дома и желает принять таинства Церкви. При посещении верующих на дому, священники, разумеется, соблюдают все меры предосторожности.

— С какого числа Церковь введет новые меры и какие?

— Церковь в настоящий момент ввела достаточные меры, касающиеся безопасности в приходах. Также мы призываем к домашним молитвам, увеличиваем количество онлайн-трансляций служб из разных храмов.

Давайте соблюдать то, что введено, и нести ответственность за себя и окружающих.

— Не разорятся ли приходы и духовенство, если храмы останутся без прихожан на месяц, а возможно, и дольше?

— Несмотря на то что многие прихожане не имеют сейчас возможности посещать храмы, они не теряют связи со своим приходом. Продолжают поддерживать общение с настоятелем, сообща молятся о собратьях по вере, смотрят трансляции, организованные храмом, а также по возможности участвуют в делах помощи пожилым согласно призыву Святейшего. Таким образом, никакие ограничительные меры по определению не могут поставить под вопрос единство общины и жизнь прихода. Особенно для христиан, которые пережили времена, по сравнению с которыми коронавирус кажется легким неудобством.

Что касается поступления пожертвований, то, конечно, они сейчас сократятся: у людей сейчас меньше возможностей посещать храм, да и с работой не у всех все в порядке. Но Церковь всегда переживала со своим народом все, что выпадало на долю людей. Переживет и в этот раз.

— Продумывает ли священноначалие какие-то действия для поддержки священнослужителей, особенно многодетных, а также малоимущих прихожан? Какой поддержки, в свою очередь, ждет от верующих?

— Церковь существует на пожертвования верующих. Мы надеемся, что прихожане храмов, где служат многодетные священники, не оставят их своим вниманием — на этой взаимопомощи зиждется и строится церковная жизнь.

Вместе с тем священноначалие четко осознает все угрозы и прорабатывает меры, чтобы облегчить финансовое состояние приходов.

— Протестанты могут причащаться на дому, сами. А возможно ли для православных проходить Исповедь, Причастие дистанционно: например, исповедаться по телефону или по скайпу, а потом причаститься дома самим — как? Это ведь таинства — какова общая позиция Русской Церкви?

— Таинства не могут быть переведены в интернет. Именно поэтому мы говорим о том, что испытание, с которым мы сейчас столкнулись, очень серьезное. Об этом пронзительно сказал Святейший Патриарх в своей воскресной проповеди и в Послании к Церкви.

Церковь делает все возможное, чтобы те верующие, которые нуждаются в принятии таинств, имели возможность пригласить священнослужителя на дом, а он мог их посетить. В чрезвычайных обстоятельствах клирики всегда посещали прихожан на дому, и в этом смысле коронавирус ничего не изменил.

Вместе с тем люди нуждаются в духовной поддержке, которая не заменяет таинства, но и остается нужной и востребованной. Мы всеми способами поддерживаем онлайн-трансляции и также запустили специальное сообщество в «Одноклассниках» «Поговори со священником», где прихожане могут задать вопрос батюшкам.

— Что делает штаб, специальная Рабочая группа Церкви, каков ее мандат, кто в нее входит? Как осуществляется взаимодействие со светскими властями, медиками и духовенством в регионах?

— Рабочая группа при Патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции образована 23 марта 2020 года. Ее функционал четко определен в названии, то есть она в первую очередь обсуждает вопрос функционирования церковных учреждений в этот период, совершения богослужений и друге вопросы жизни Церкви, требующие корректировки в сложившейся ситуации. Решения Рабочей группы утверждаются Патриархом.

Члены нашей группы работают над созданием и реализацией мер, при которых священники могут исполнять пастырский долг в полном объеме по отношению ко всем верующим людям в сложных условиях распространения коронавируса. Для этого мы осуществляем взаимодействие со светскими властями и духовенством в регионах в диалоговом режиме.

Кроме того, с благословения Патриарха Рабочая группа уполномочена заявлять официальную общецерковную позицию по данному вопросу.

— Призовет ли Церковь не ходить на кладбища накануне Пасхи и в сам праздник? Ведь автобусы отменили, да и карантинные меры, по сути, не позволяют это сделать…

— Считаем, что время для определения того, как будет проходить празднование Пасхи, еще не наступило. До праздника более двух недель, ситуация все время меняется.

— Не грех ли вообще праздновать Пасху во время эпидемии? Как может сместиться акцент торжеств?

— Когда меня коллеги-журналисты спрашивают: «Что будет с Пасхой?», я всегда отвечаю: «Пасха будет!» Пасху праздновали во время чумы, войны и прочих бедствий, отпразднуем ее и сейчас. Праздник Пасхи символизирует победу над смертью и всеми страданиями и несовершенствами окружающего нас мира. Радость Пасхи не может ставиться под вопрос никакими внешними обстоятельствами.

Единственное, что мы должны учесть при праздновании, — безопасность, чтобы не поставить под угрозу собратьев по вере и окружающих. Христиане праздновали Пасху даже во времена, когда их могли предать смерти каждый день. Найдем способ быть в этот день с Воскресшим Христом и сейчас.

— Сегодня многих людей волнуют вопросы: за что и зачем нам, всему человечеству такое наказание или испытание? Пандемия коронавируса — это Божественное провидение, или попущение, или ширма для темных дел тайного мирового правительства (есть и такие версии в интернете), или что это вообще такое?

— Святейший Патриарх Кирилл сказал в своей проповеди, что мы должны вспомнить сейчас о хрупкости нашей цивилизации, отказаться от гордыни, а сконцентрироваться на любви, взаимопомощи, поддержке уязвимым. Тогда, быть может, проще будет понять, «что это вообще такое».

— Как должен вести себя православный человек — что делать и чего не делать?

— Православный человек в любых обстоятельствах должен оставаться верующим во Христа, являть пример любви к ближним. Что бы ни происходило в мире, в нем всегда остается место для любви и поддержки.

Самое главное, что мы не должны делать, — не впадать в панику и страх — все это делает нас недостойными Царствия Небесного. Уныние лишает нас радости бытия, а быть со Христом может подобный Ему в любви и свободе человек. Такими мы способны быть только поддерживая друг друга в это нелегкое время.

Беседовала Ольга Липич  

07 апрель 10:20 | : Будни / Верую

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