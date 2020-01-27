Особенности «пятого пункта». Русскими себя считают почти 100% жителей Архангельской области

Точнее, 96%, таковы данные социологического опроса, озвученные в рамках заседания Совета по межнациональным отношениям при губернаторе Архангельской области.
На оставшиеся 4% приходится… 95 национальностей.
Наблюдатели сомневаются в релевантности данного социологического исследования. По той лишь причине, что после упразднения из удостоверений личности «пятой графы» вопрос национальности стал сознательным выбором каждого гражданина. Многие себя и троллями называют.
При этом стоит отметить, что около 12% опрошенных отрицательно относятся к понятию «Россия – многонациональная страна». Вот он, кадровый резерв радикальных националистов…
Впрочем, большинство опрошенных при общении не оценивают человека по его приверженности к той или иной национальности.