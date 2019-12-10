Час Земли наступит и в Поморье

28 марта в 20.30 в России в 12 раз состоится международная экологическая акция Час Земли, организатором которой выступает Всемирный фонд дикой природы (WWF). Архангельская область ежегодно принимает участие в акции.
«Час Земли» — международная символическая акция, призывающая выключить свет и бытовые электроприборы на один час, чтобы привлечь внимание к необходимости ответственного отношения к природе и ресурсам планеты. В 2019 году в Часе Земли приняли участие 188 стран и более 2 млрд человек. Подсветку отключили около 18 000 зданий и сооружений по всему миру. В Архангельской области погасла внешняя подсветка здания областного правительства, администрации Архангельска и Северодвинска, высотки на пл. Ленина и еще ряда зданий.
Главной темой акции этого года станет экологическая активность. В ходе кампании каждый участник сможет узнать, какая сфера экологической активности подходит ему больше всего, как стать частью эко-движения и внести свой вклад в сохранение природы.
Тысячи людей по всей стране каждый день вносят свой вклад в защиту природы. Они решают задачи разного масштаба: одни собирают батарейки в собственном подъезде, чтобы правильно их утилизировать, другие находят и останавливают нелегальные рубки леса, третьи - организуют эко-уроки и благотворительные мероприятия у себя в школе или вузе. Всех этих людей объединяет чувство ответственности за природу и желание ее сохранить.
В этом году акция Час Земли пройдет под лозунгом "Каждый может!" и будет сфокусирована на пяти направлениях: экопросвещение, ответственное потребление, борьба с нелегальными рубками, волонтерство в заповедниках и нацпарках и организация эко-благотворительных мероприятий. Для того чтобы понять, какой вид экологической активности подходит вам лучше всего и узнать свое "Эко-предназначение", WWF России предлагает пройти специальный тест на сайте 60.wwf.ru. Также участники акции смогут принять участие в эко-викторине, посмотреть эксклюзивную трансляцию лучших фильмов про природу, отметить свой город на интерактивной карте Часа Земли.