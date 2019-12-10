Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Час Земли наступит и в Поморье

28 марта в 20.30 в России в 12 раз состоится международная экологическая акция Час Земли, организатором которой выступает Всемирный фонд дикой природы (WWF). Архангельская область ежегодно принимает участие в акции.

«Час Земли» — международная символическая акция, призывающая выключить свет и бытовые электроприборы на один час, чтобы привлечь внимание к необходимости ответственного отношения к природе и ресурсам планеты. В 2019 году в Часе Земли приняли участие 188 стран и более 2 млрд человек. Подсветку отключили около 18 000 зданий и сооружений по всему миру. В Архангельской области погасла внешняя подсветка здания областного правительства, администрации Архангельска и Северодвинска, высотки на пл. Ленина и еще ряда зданий.

 

Главной темой акции этого года станет экологическая активность. В ходе кампании каждый участник сможет узнать, какая сфера экологической активности подходит ему больше всего, как стать частью эко-движения и внести свой вклад в сохранение природы.

 

Тысячи людей по всей стране каждый день вносят свой вклад в защиту природы. Они решают задачи разного масштаба: одни собирают батарейки в собственном подъезде, чтобы правильно их утилизировать, другие находят и останавливают нелегальные рубки леса, третьи - организуют эко-уроки и благотворительные мероприятия у себя в школе или вузе. Всех этих людей объединяет чувство ответственности за природу и желание ее сохранить.

 

В этом году акция Час Земли пройдет под лозунгом "Каждый может!" и будет сфокусирована на пяти направлениях: экопросвещение, ответственное потребление, борьба с нелегальными рубками, волонтерство в заповедниках и нацпарках и организация эко-благотворительных мероприятий. Для того чтобы понять, какой вид экологической активности подходит вам лучше всего и узнать свое "Эко-предназначение", WWF России предлагает пройти специальный тест на сайте 60.wwf.ru. Также участники акции смогут принять участие в эко-викторине, посмотреть эксклюзивную трансляцию лучших фильмов про природу, отметить свой город на интерактивной карте Часа Земли.

04 март 11:00 | : Будни

Главные новости


Кривые дорожки Константина Худякова. Рассказывает экс-директор МУП «Горсвет» Роман Захаров
Пух коромыслом: На Вайгач прилетает главный по КМНС в России Григорий Ледков
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Март 2020 (38)
Февраль 2020 (230)
Январь 2020 (226)
Декабрь 2019 (265)
Ноябрь 2019 (256)
Октябрь 2019 (292)

Деньги


все материалы
«    Март 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20