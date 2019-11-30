Ящик за 690 тысяч. Архангельская область готовится к встрече с коронавирусом

Как мы сообщали ранее, «Коронавирус пока обходит Архангельск стороной».
Однако на уровне области чиновники готовятся к приходу новомодной китайской заразы… на всякий случай.
Для этого из резервного фонда регионального бюджета выделено 2.7 млн. рублей на закупку противоэпидемических боксов.
Противоэпидемические боксы – ящики или камеры для исследований, требующих специальных условий, или работы с опасными для окружающих материалами.
Эти деньги пойдут на закупку трех транспортировочных камер (690 000 руб. за единицу), которые будут направлены в три медучреждения - Архангельскую областную клиническую больницу, Архангельскую областную клиническую станцию скорой медицинской помощи и Котласскую центральную городскую больницу имени святителя Луки.
Комментарий главы регионального Минздрава Антона Карпунова:
«В целях охраны здоровья граждан и обеспечения мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции предусматривается наличие в государственных медицинских организациях дополнительного противоэпидемического имущества, в том числе транспортировочных изолирующих боксов».
Наблюдатели от редакции только присвистнули – ни фига себе деньжищи!