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Ящик за 690 тысяч. Архангельская область готовится к встрече с коронавирусом

Как мы сообщали ранее, «Коронавирус пока обходит Архангельск стороной».

Однако на уровне области чиновники готовятся к приходу новомодной китайской заразы… на всякий случай.

Для этого из резервного фонда регионального бюджета выделено 2.7 млн. рублей на закупку противоэпидемических боксов.

Противоэпидемические боксы – ящики или камеры для исследований, требующих специальных условий, или работы с опасными для окружающих материалами.

Эти деньги пойдут на закупку трех транспортировочных камер (690 000 руб. за единицу), которые будут направлены в три медучреждения - Архангельскую областную клиническую больницу, Архангельскую областную клиническую станцию скорой медицинской помощи и Котласскую центральную городскую больницу имени святителя Луки.

Комментарий главы регионального Минздрава Антона Карпунова:

«В целях охраны здоровья граждан и обеспечения мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции предусматривается наличие в государственных медицинских организациях дополнительного противоэпидемического имущества, в том числе транспортировочных изолирующих боксов».

Наблюдатели от редакции только присвистнули – ни фига себе деньжищи!

 

04 февраль 11:56 | : Будни

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