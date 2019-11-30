Коронавирус пока обходит Архангельск стороной

К такому выводу пришли региональный Роспотребнадзор и областной Минздрав после выборочной проверки медицинских организаций, в которые могут обращаться больные с симптоматикой респираторных инфекций: поликлиники, станции скорой медицинской помощи, инфекционные и соматические стационары.
Проведение внеплановых проверок организованно в связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией в Китайской Народной Республике, связанной с распространением нового коронавируса (2019-nCoV).
При проведении проверок особое внимание уделялось наличию и качеству сбора эпидемиологического анамнеза в первичной медицинской документации. Кроме того, оценивалась готовность медицинских учреждений области к приему пациентов с клиническими проявлениями коронавирусной инфекции, оснащенность средствами индивидуальной защиты медицинского персонала, возможность безопасной транспортировки и изоляции заболевших, наличие специализированного оборудования и лекарственное обеспечение учреждений для оказания своевременной и эффективной медицинской помощи заболевшим.
Управление Роспотребнадзора по Архангельской области рекомендует российским туристам при планировании зарубежных поездок, уточнять эпидемиологическую ситуацию в стране назначения. При появлении симптомов респираторных заболеваний необходимо надеть маску и незамедлительно обратиться за медицинской помощью.
Напомним, что в других районах России на тему новой восточной заразы стоит настоящая паника – россиян организованно вывозят военными бортами с китайских территорий, где отмечена вспышка инфекции, приостановлено движение железнодорожных пассажирских составов. Параллельно возникают конспирологические версии появления 2019-nCoV – секретные лаборатории, съеденные летучие мыши, интерес фармкомпаний. Об этом подробней читайте здесь.