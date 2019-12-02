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Митрополит Корнилий: "Нам еще придется отвечать на Страшном суде". Крещение в Архангельске

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 19 января, в праздник Крещения Господня, совершил Литургию в Ильинском кафедральном соборе столицы Поморья. Также владыка возглавил чин Великого освящения воды.

Архипастырю сослужило духовенство храма, пел мужской состав Архиерейского хора под управлением Виктора Ежова.

В проповеди глава митрополии поздравил прихожан с праздником Богоявления. «Мы знаем, что многие люди приходили на Иордан, чтобы покаяться и получить Крещение от Иоанна. Христос не имел греха, страсти и порока, для чего же Он пришел на Иордан? Он показал нам, что и мы должны приходить в Церковь и получать Крещение. Господь, погружаясь в Иордан, освятил все естество водное нашей планеты. Если бы Он не коснулся и не освятил воды, мы бы не смогли рождаться от воды и Духа. Божественная благодать явилась для всего человечества, ее источником стал Христос Спаситель. Его Рождество, Крещение, Распятие и Воскресение, Вознесение на Небо являют нам благодать и истину», — сказал митрополит Корнилий.

Владыка напомнил, что каждый христианин принял Крещение и дал Богу обеты: «Сегодня нам нужно вспомнить, что и мы крещены водою и Духом. Как мы храним данные Господу обеты? Об этом нас спросят на Страшном суде. Святая Церковь вслед за Иоанном Предтечей призывает нас к покаянию. Если не будем прибегать к этому спасительному таинству, не сподобимся блаженной вечной жизни во Христе».

Архипастырь призывал всех с благоговением относиться к освященной за богослужением крещенской воде. «С глубокой верой принесем эту святыню в свои дома, окропим жилища, поделимся ею с ближними, весь год будем пить её, воспоминая праздник Крещения Господня. Пусть эта вода освящает наши души и тела. Всех поздравляю с праздником!»

***

Праздник Крещения Господня также называется Богоявлением. Потому, что при Крещении Христа явилась миру Пресвятая Троица (Мф. 3, 13 - 17; Мк. 1, 9 - 11; Лк. 3, 21 - 22). Бог Отец глаголал с небес о Сыне, Сын крестился от святого Предтечи Господня Иоанна, и Дух Святой сошел на Сына в виде голубя. С древних времен этот праздник назывался днем Просвещения и праздником Светов, потому что Бог есть Свет и явился просветить «седящих во тме и сени смертней» (Мф. 4, 16) и спасти по благодати падший человеческий род.

В древней Церкви был обычай крестить оглашенных в навечерие Богоявления, так как Крещение и является духовным просвещением людей.

Начало праздника Богоявления восходит к апостольским временам. О нем упоминается в Апостольских постановлениях. От II века сохранилось свидетельство святителя Климента Александрийского о праздновании Крещения Господня и совершаемом пред этим праздником ночном бдении.

В III веке на праздник Богоявления известны беседы при Богослужении святого мученика Ипполита и святого Григория Чудотворца. В последующие столетия — с IV по IX век — все великие отцы Церкви — Святитель Григорий Богослов, Святитель Иоанн Златоуст, Святитель Амвросий, епископ Медиоланский, преподобный Иоанн Дамаскин проводили особые беседы о празднике Богоявления. Преподобные Иосиф Студит, Феофан и Византий написали много песнопений на этот праздник, которые поются и сейчас за Богослужением. Преподобный Иоанн Дамаскин говорил, что Господь крестился не потому, что Сам имел нужду в очищении, но чтобы, «водами погребсти человеческий грех», исполнить закон, открыть таинство Святой Троицы и, наконец, освятить «водное естество» и подать нам образ и пример Крещения.

Святая Церковь в празднике Крещения Господня утверждает нашу веру в высочайшую, непостижимую разумом тайну Трех Лиц Единого Бога и научает нас равночестно исповедовать и прославлять Святую Троицу Единосущную и Нераздельную; обличает и разрушает заблуждения древних лжеучителей, пытавшихся мыслью и словом человеческим объять Творца мира. Церковь показывает необходимость Крещения для верующих во Христа, внушает нам чувство глубокой благодарности к Просветителю и Очистителю нашего греховного естества. Она учит, что наше спасение и очищение от грехов возможно только силою благодати Святого Духа и потому необходимо достойно хранить эти благодатные дары святого Крещения для сохранения в чистоте той драгоценной одежды, о которой говорит нам праздник Крещения: «Елицы во Христа крестистеся, во Христа облекостеся» (Гал. 3, 27).

(по материалам Архангельской епархии)

20 январь 10:08 | : Будни / Верую

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