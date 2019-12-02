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Окунемся, помолясь? Иордани в пределах Архангельской епархии

В праздник Богоявления на территории Архангельской епархии будут оборудованы семь мест для крещенских купаний. Об этом объявили в Правительстве региона.

В столице Поморья в этом году не будет ни одной купели. «По причине непрочного льда и из-за несоответствия воды микробиологическим показателям», — сообщается на сайте Правительства Архангельской области.

Верующие могут окунуться в иордани, оборудованные в Приморском районе. Будут действовать купели на Северной Двине в деревне Новинки (Лявля), на озере на территории Покровского женского подворья Соловецкого монастыря в Радово, на пруду базы отдыха в заостровской деревне Боры, а также на реке Никольский рукав в деревне Конецдворье.

Для жителей Северодвинска будет действовать купель возле храма на урочище Куртяево.

В Холмогорском районе согласованы два места для купаний: на Большом Михайловском озере в Сийском монастыре и на реке Курье в деревне Анашкино.

Весь перечень мест проведения крещенских купаний на территории Архангельской области можно посмотреть по ссылке: http://dvinanews.ru/-jg13j80g .

Напомним, крещенские купания — это не церковная, а народная традиция. Вопреки распространенным суевериям погружение в воду не «очищает от грехов». Для этого в Церкви установлено таинство Покаяния (Исповедь). Святыня требует благоговейного отношения, поэтому участвовать в купании ради спортивного интереса или в состоянии алкогольного опьянения недопустимо. 

Православные христиане встречают праздник за богослужением в храме. Великое водоосвящение совершается дважды — в Крещенский сочельник (18 января) и в день Богоявления Господня (19 января). 

Крещенская вода (по-гречески «агиасма», что означает «святыня») должна быть в каждом доме православного христианина. Ее бережно хранят в святом углу возле икон. Из благоговения к святыне обычно принимают крещенскую воду натощак. Однако в скорбях или болезнях пить ее можно для укрепления в любое время. Святой водой можно также окроплять

(по материалам Архангельской епархии)

18 январь 09:14 | : Будни / Верую

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