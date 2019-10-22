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В Генпрокуратуре назвали ошибкой новые правила освидетельствования водителей

Минздрав, вводя новые правила освидетельствования автомобилистов, допустил ошибку. Она будет исправлена, заявил в пятницу, 22 ноября, первый заместитель генпрокурора Росси Александр Буксман. Об этом сообщают Известия.

Дорогие и сложные тесты на алкоголизм и наркоманию не должны быть массовыми, уверены эксперты.

Из-за пробела в законодательстве МВД не получает информации о людях, состоящих на учете у нарколога, и не может отследить наркоманов и алкоголиков, претендующих на получение прав, пояснил Буксман. По его словам, Генпрокуратура неоднократно сообщала причастным ведомствам об этой проблеме и предлагала выработать комплексное решение, передает ТАСС.

«Как видите, Минздрав нашел такой способ — необычное решение этого вопроса», — отметил он.

21 ноября министр здравоохранения Вероника Скворцова уволила директора Центра наркологии имени Сербского Татьяну Клименко, которая дала положительный отзыв на новую систему медосмотра водителей. В этот же день Минздрав принял решение отложить дату вступления в силу нового порядка медосмотра для водителей. В тот же день член комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Синяговский выразил мнение, что предлагаемый порядок освидетельствования нуждается в доработке.

Приказ об обязательном прохождении теста на наркотики при получении или обновлении водительских прав должен был вступить в силу 22 ноября. По данным «Российской газеты», предполагалось, что автомобилисты будут обязаны сдавать кровь и мочу с целью выявления наличия психоактивных веществ и маркера CDT, показывающего регулярную алкогольную нагрузку.

При этом утверждалось, что из-за нововведения возрастут цены на справки для водителей, по данным региональных СМИ, цены могли вырасти в 5–20 раз. Из-за этого сразу в нескольких российских регионах выстроились очереди из желающих пройти медосмотр по старой цене. Так, вчера все соцсети постили фото очередей поликлиник, осуществляющих такого рода услуги, в Архангельске и Северодвинске – люди занимали очереди едва ли не ночью, стоя на улице.

Президент России Владимир Путин назвал такое повышение цен чушью.

 

22 ноябрь 12:33 | : Будни

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