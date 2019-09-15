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Как общаться с иноверцем?

Лекция «Ислам. Православный взгляд. Опыт полемики» прошла в архангельском православном центре «Ихтис». Ведущим встречи стал иеромонах Сергий (Иванов), выпускник Санкт-Петербургской духовной академии, насельник Антониево-Сийского монастыря.

«Отец Сергий давно занимается изучением ислама. Мы хотели, чтобы гость поделился своими знаниями, ведь мы встречаем мусульман в нашей жизни, кто-то вместе с ними работает. Представители другой веры задают вопросы о христианстве, нередко провокационные. Надо знать, как правильно отвечать», — пояснил руководитель «Ихтиса» священник Кирилл Кочнев.

Отец Сергий сообщил слушателям о происхождении ислама, рассказал о пророке Мухаммеде и его жизни. Обозначил, какие ключевые моменты в вероучениях расходятся, а какие находятся в соприкосновении.

«Говорили о разнице понимания Бога в христианстве и исламе; о предопределении, есть ли оно в исламе и христианстве. А если есть, то в чем выражается; есть ли свободная воля у человека? — продолжил отец Кирилл. — Иеромонах Сергий рассказал об отношения христиан к Священному Писанию и мусульман к Корану, о взгляде на них».

Подводя итоги встречи, отец Сергий отметил, что главное в общении с представителем другой религии — уважительное отношение, что диалог с позиций противления никогда не приводит к результату, что надо знать Священное Писание, православное вероучение, тогда вы сможете сами понять, с чем можно согласиться, с чем нет».

В событии поучаствовали прихожане храмов и помощники настоятелей церквей по миссионерскому служению. Беседа вызвала интерес, в планах центра — провести еще один миссионерский лекторий в декабре.

Напомним, центр «Ихтис» открылся при Успенском храме Архангельска в 2018 году для полемики с иноверием, инославием, сектами и безбожными идеологиями, уводящими людей от Христа и Его Церкви.

Ихтис (с древнегреческого Ίχθύς — рыба) — древний акроним (монограмма) имени Иисуса Христа, состоящий из начальных букв слов: Ἰησοῦς Χριστός, Θεοῦ Υἱός, Σωτήρ (Иисус Христос Божий Сын Спаситель). По слову святого Августина, «под именем рыбы таинственно разумеется Христос, потому что в бездне настоящей смертности, как бы в глубине вод, Он мог оставаться живым, то есть безгрешным».

Желающие получить помощь в центре «Ихтис» могут звонить по телефону +7 (911) 056-43-55 ежедневно с 11:00 до 17:00.

(по материалам Архангельской епархии)

07 ноябрь 10:49 | : Будни / Верую

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