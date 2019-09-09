Архангельск: Матрона Московская принимает корреспонденцию

В архангельском храме святой Матроны Московской появился почтовый ящик для писем святой покровительнице храма.
«Мы установили его по примеру Покровской обители, где почивают мощи блаженной Матроны. Там люди пишут записки и опускают их в специальный ящик. Они верят, что Матронушка непременно поможет в разрешении жизненных проблем», — рассказал настоятель церкви священник Александр Григорьев.
Как пояснил отец Александр, прихожане храма уже написали несколько посланий.
Краткое житие блаженной Матроны Московской
Матрона Дмитриевна Никонова родилась слепой от рождения в 1881 году в деревне Себино Епифанского уезда Тульской губернии.
О богоизбранности девочки свидетельствовало то, что при крещении, когда священник опустил дитя в купель, присутствующие увидели над младенцем столб благоухающего легкого дыма.
С восьмилетнего возраста у нее открылся дар предсказания и исцеления больных. Промыслом Божиим она чувствовала приближение опасности, предвидела стихийные и общественные бедствия. По ее молитве люди получали исцеление от болезней и утешение в скорбях.
На семнадцатом году Матрона лишилась возможности ходить: у нее внезапно отнялись ноги. До конца дней своих она была «сидячей». Но никогда не роптала из-за своего недуга, а смиренно несла этот тяжкий крест.
Люди тысячами приходили к святой за помощью, это привлекло внимание властей. Чтобы не подвергать своих родителей опасности, в 1925 году Матрона перебралась в Москву, где проще было скрыться, там она прожила до конца жизни.
Столицу блаженная любила, говорила: «это святой город, сердце России», хотя здесь она стала бездомной странницей, постоянно переезжая и живя, порой, в ужасных условиях. Но везде она продолжала подвижническую жизнь, днем принимала посетителей, до сорока человек, а по ночам молилась.
Скончалась матушка Матрона 2 мая 1952 года и была похоронена на Даниловском кладбище в Москве.
Блаженная предсказывала: «После моей смерти на могилку мою мало будет ходить людей, только близкие… Но через много лет люди узнают про меня и пойдут толпами за помощью в своих горестях и с просьбами помолиться за них ко Господу Богу, и я всем буду помогать и всех услышу». Еще перед смертью она сказала: «Все, все приходите ко мне и рассказывайте, как живой, о своих скорбях, я буду вас видеть, и слышать, и помогать вам».
Более чем через тридцать лет после кончины матушки, ее могилка на Даниловском кладбище сделалась одним из святых мест православной Москвы, куда приезжали люди со всех концов России и из-за рубежа со своими бедами и болезнями.
С 1998 года мощи блаженной старицы Матроны почивают в Покровском ставропигиальном женском монастыре. Сюда ежедневно стекаются сотни верующих. Длинные очереди выстраиваются из людей, приехавших с разных уголков страны, приложиться к мощам святой, принести живые цветы, помолиться и попросить у Матронушки помощи.
Использованы текст и фото группы храма в ВКонтакте.