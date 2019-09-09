Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангельск: Матрона Московская принимает корреспонденцию

В архангельском храме святой Матроны Московской появился почтовый ящик для писем святой покровительнице храма.

«Мы установили его по примеру Покровской обители, где почивают мощи блаженной Матроны. Там люди пишут записки и опускают их в специальный ящик. Они верят, что Матронушка непременно поможет в разрешении жизненных проблем»,  — рассказал настоятель церкви священник Александр Григорьев.

Как пояснил отец Александр, прихожане храма уже написали несколько посланий.

 

Краткое житие блаженной Матроны Московской

Матрона Дмитриевна Никонова родилась слепой от рождения в 1881 году в деревне Себино Епифанского уезда Тульской губернии.

О богоизбранности девочки свидетельствовало то, что при крещении, когда священник опустил дитя в купель, присутствующие увидели над младенцем столб благоухающего легкого дыма.

С восьмилетнего возраста у нее открылся дар предсказания и исцеления больных. Промыслом Божиим она чувствовала приближение опасности, предвидела стихийные и общественные бедствия. По ее молитве люди получали исцеление от болезней и утешение в скорбях.

На семнадцатом году Матрона лишилась возможности ходить: у нее внезапно отнялись ноги. До конца дней своих она была «сидячей». Но никогда не роптала из-за своего недуга, а смиренно несла этот тяжкий крест.

Люди тысячами приходили к святой за помощью, это привлекло внимание властей. Чтобы не подвергать своих родителей опасности, в 1925 году Матрона перебралась в Москву, где проще было скрыться, там она прожила до конца жизни.

Столицу блаженная любила, говорила: «это святой город, сердце России», хотя здесь она стала бездомной странницей, постоянно переезжая и живя, порой, в ужасных условиях. Но везде она продолжала подвижническую жизнь, днем принимала посетителей, до сорока человек, а по ночам молилась.

Скончалась матушка Матрона 2 мая 1952 года и была похоронена на Даниловском кладбище в Москве.

Блаженная предсказывала: «После моей смерти на могилку мою мало будет ходить людей, только близкие… Но через много лет люди узнают про меня и пойдут толпами за помощью в своих горестях и с просьбами помолиться за них ко Господу Богу, и я всем буду помогать и всех услышу». Еще перед смертью она сказала: «Все, все приходите ко мне и рассказывайте, как живой, о своих скорбях, я буду вас видеть, и слышать, и помогать вам».

Более чем через тридцать лет после кончины матушки, ее могилка на Даниловском кладбище сделалась одним из святых мест православной Москвы, куда приезжали люди со всех концов России и из-за рубежа со своими бедами и болезнями.

С 1998 года мощи блаженной старицы Матроны почивают в Покровском ставропигиальном женском монастыре. Сюда ежедневно стекаются сотни верующих. Длинные очереди выстраиваются из людей, приехавших с разных уголков страны, приложиться к мощам святой, принести живые цветы, помолиться и попросить у Матронушки помощи.

Использованы текст и фото группы храма в ВКонтакте.  

22 октябрь 11:21 | : Будни / Верую

Главные новости


Математик "в законах". Павел Гвоздухин - депутат АрхГорДумы, который не любит политику
Безжалостный Архангельск голосует за смертную казнь
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Октябрь 2019 (211)
Сентябрь 2019 (269)
Август 2019 (241)
Июль 2019 (251)
Июнь 2019 (246)
Май 2019 (239)

Деньги


все материалы
«    Октябрь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20