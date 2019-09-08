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«Мамина пристань» в Архангельске – приют для обездоленных женщин с детьми


Участницы архангельского отделения Союза православных женщин передали в центр защиты семьи, материнства и детства «Мамина пристань» более ста килограммов продуктов с длительным сроком хранения.

«Особую благодарность хочу выразить женам священников Светлане Мушкет, Ольге Кочневой, Елене Григорьевой, Анне Сумароковой, Елене Ярема, а также всем прихожанам храма Новомучеников», — сказала руководитель Союза матушка Елена Макарова.

Напомним, центр защиты семьи, материнства и детства «Мамина пристань» представляет собой некоммерческую организацию, действующую на средства грантов и пожертвований. В учреждении могут одновременно проживать до 30 беременных женщин и мам с несовершеннолетними детьми, не имеющих своего жилья. Центр их бесплатно обеспечивает питанием, одеждой и всем необходимым для малышей. Также при необходимости подопечным оказывается помощь юристов, психологов, волонтеров и священнослужителей.

Автор идеи центра и его руководитель — Галина Шиндак, многодетная мама и врач по профессии. Вместе с ней в «Маминой пристани» трудятся еще несколько женщин-волонтеров.

По словам Галины, мысль открыть в Архангельске первый приют для женщин с детьми появилась у нее давно. Осенью 2018 года волонтеры для этой цели получили двухэтажное здание на Сульфате. Добровольцы сами отремонтировали его, привлекая неравнодушных людей и спонсоров.

В этом же году «Мамина пристань» стала победителем грантового конкурса «Православная инициатива». На выигранные средства появилась возможность ввести в центре должность круглосуточных дежурных и установить внутри и снаружи здания видеонаблюдение для безопасности подопечных учреждения.

Центр «Мамина пристань» находится по адресу: Архангельск, улица Кольская, д. 20. Узнать подробности о его работе можно по телефону (8182) 62-45-65 и в группе https://vk.com/mamina_pristan.

(по материалам Архангельской епархии)

16 октябрь 11:24 | : Будни / Верую

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