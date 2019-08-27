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Протоиерей Евгений Соколов: Юное поколение осталось у разбитого корыта

По плодам определяется смысл нашей жизни, такую мысль выразил руководитель миссионерского отдела Архангельской епархии протоирей Евгений Соколов на встрече со старшеклассниками школы № 3 в Новодвинске.

Речь шла об идеалах в жизни человека и о свободе. Встреча состоялась по инициативе учебного заведения.

«Поговорили о том, как правильно понимать слова Христа: "Познайте истину, и истина сделает вас свободными" (Ин. 8:32). Сегодня мы все призваны к свободе, и свобода — это главный нравственный императив. Свобода главенствует во всем. Мы свободно решаем задачи в рамках законов математики, свободно пишем сочинения в рамках того, как мы поняли тот или иной роман, нашу свободу никто не отнимает. И свободу в духовном плане тоже никто не отнимал, но в рамках духовных законов, по которым создан мир», — отметил отец Евгений.

По мнению священника, сегодня мы этих законов не знаем: «А по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь (Мф. 24:12), — напомнил слова Евангелия отец Евгений. — Поэтому, когда мы формируем нравственные идеалы, то есть то, к чему мы стремимся, надо понимать, что с нами будет, если они окажутся ложными, хотя и внешне привлекательными».

Например, в советские годы построены многие гигантские промышленные предприятия. Массы людей трудились над этими проектами. «Каковы же сегодня плоды? — продолжил священник. — Отравлены реки и почвы, многие предприятия закрыты. Люди, которые не жалея сил создавали эти производства, сейчас собираются вместе, и как сказал поэт, "поминают минувшие дни и битвы, где вместе рубились они". Старики живут этими воспоминаниями, а юное поколение иногда бросает им упреки, мол, всё отравили, а лучше не стало. Когда исповедуем идеалы ложные, приходим к пушкинскому разбитому корыту».

Если исповедуем правильные идеалы, то поднимаемся по нравственной лестнице, отметил миссионер: «Как же отличить цели правильные от целей неправильных? Надо посмотреть, какие мы оставляем плоды!».

05 октябрь 11:13 | : Будни / Верую

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