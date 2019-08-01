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ОНФ в Архангельске: Власть, прибери "Белоснежку"

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта обратились в администрацию Ломоносовского территориального округа Архангельска с просьбой привести в порядок территорию на улице Тимме, 11, корпус 1, где расположен детский сад комбинированного вида № 59 «Белоснежка». Вдоль забора дошкольного учреждения обосновались бездомные, которые создают шум и оставляют после себя мусор. Это уже не первое обращение общественников к чиновникам по этому объекту.

В октябре 2018 г. жители дома № 106, корпус 1 по улице Воскресенской отправили сигнал в ОНФ с жалобой на бездействие властей по благоустройству территории возле детского сада «Белоснежка», который расположен рядом с их домом. По словам граждан, ежедневно, проходя мимо детского учреждения, они наблюдают раскиданный мусор и бездомных людей, которые постоянно находятся у ограждения детского сада.

«Грязь и лужи – это полбеды. Вдоль металлического ограждения детского сада постоянно разбросан мусор, его очень много. Кроме того, у забора на матрацах расположились люди без определенного места жительства. Они тут спят, шумят и распивают спиртные напитки. Контейнеры с мусором всегда переполнены. Бездомные в них залезают и растаскивают отходы. Рядом находится школа № 17, ученики все это видят, задают вопросы взрослым», - написали жители.

 Как выяснили активисты ОНФ, работники детского сада также неоднократно обращались к властям и в органы полиции с просьбой решить проблему. Полицейские принимали меры, но их было недостаточно: бездомные продолжали жить возле ограждения, рассказали сотрудники образовательного учреждения.

«Прошел целый год, а ситуация так и не поменялась. Вокруг детского сада грязно, здесь также лежат обрубленные деревья. Детей много, они каждый день гуляют и видят мрачную картину, – отметила сопредседатель регионального штаба ОНФ в Архангельской области Айман Тюкина. – Официальные ответы из администрации Ломоносовского округа показались нам мистическими. Чиновники поясняли, что на момент их проверки территория была в полном порядке. Сегодня мы предлагаем чиновникам следить за территорией возле детского учреждения не раз в год, а еженедельно. Контрольная проверка активистов ОНФ назначена на 1 октября».

 По словам экспертов, если проблема не будет решена, общественники обратятся в прокуратуру города.

26 сентябрь 11:08 | : Будни / Скандалы

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