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Заканчивается первый этап демонтажа понтонов под Северодвинском (видео)

В настоящее время в районе Нёноксы завершаются работы первого этапа, связанного с демонтажем технологического оборудования с понтонов, так напугавших общественность региона.

Для этих целей вертолетами были доставлены транспортные контейнеры, куда с помощью гусеничного экскаватора ведется погрузка соответствующего технологического оборудования.

После погрузки транспортные контейнеры будут также вертолетами перемещены для их подготовки к транспортировке и вывезены к месту утилизации.

Следующим этапом станет снятие понтонов с мелководья и их буксировка также на утилизацию.

(фото службы 123)

21 сентябрь 17:57 | : Будни

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