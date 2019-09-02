Заканчивается первый этап демонтажа понтонов под Северодвинском (видео)

В настоящее время в районе Нёноксы завершаются работы первого этапа, связанного с демонтажем технологического оборудования с понтонов, так напугавших общественность региона.
Для этих целей вертолетами были доставлены транспортные контейнеры, куда с помощью гусеничного экскаватора ведется погрузка соответствующего технологического оборудования.
После погрузки транспортные контейнеры будут также вертолетами перемещены для их подготовки к транспортировке и вывезены к месту утилизации.
Следующим этапом станет снятие понтонов с мелководья и их буксировка также на утилизацию.
(фото службы 123)