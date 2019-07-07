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Футбол от ОНФ - "Уличная красава" выходит на улицы Архангельска

Представители Общероссийского народного фронта в Архангельской области подвели итоги заявочной кампании всероссийской футбольной акции «Уличный красава», которую проводит «Молодежка ОНФ». В этом году в турнире пожелали принять участие 40 команд из областного центра, Северодвинска и четырех муниципальных районов области.

В турнире вновь испытает свои силы победитель прошлогоднего межрегионального этапа в Великом Новгороде и участник финала в Сочи – команда «Кадеты» из Архангельского морского кадетского корпуса.

Активисты регионального отделения ОНФ направили письмо в правительство региона с просьбой оказать поддержку при проведении муниципального и регионального этапов футбольной акции. В этом году турнир поддержала архангельская профессиональная команда по мини-футболу «Северная Двина», ее игроки проведут мастер-класс для участников регионального этапа турнира «Уличный красава» – 2019 в Архангельской области.

«В прошлом году всероссийская акция «Уличный красава» прошла очень здорово. Победители регионального и межрегионального этапов смогли побывать в разных городах, сравнить уровень подготовки своей команды с командами из соседних регионов. И, конечно, все хотели побывать в Сочи на стадионе «Фишт». Безусловно, нам нужна помощь в предоставлении площадок и полей для проведения игр, организация судейства и медицинского обеспечения, так как команд заявилось гораздо больше, чем в 2018 году. Надеемся, что такая поддержка нам будет оказана», – прокомментировал руководитель исполкома ОНФ в Архангельской области Юрий Шалауров.

«Первые матчи муниципального этапа турнира «Уличный красава» уже прошли в Северодвинске. На поле сразились 9 команд: семь команд младшей группы и две – старшей. Игры проходили интересно, каждая команда боролась до конца за победу. Но сильнее других оказались в младшей группе футболисты из команды «Океан-1», в старшей группе победу одержали ребята из техникума строительства, дизайна и технологий. Они и прошли в следующий, региональный этап турнира», – рассказала участница команды «Молодежки ОНФ» в Архангельской области Ксения Болотова.

В Архангельске игры муниципального этапа стартуют 14 сентября. В соревнованиях примут участие 20 команд. Впервые акция по дворовому футболу 5х5 для юношей в возрасте от 14 до 17 лет состоялась в прошлом году, в ней приняли участие более 35 тыс. молодых спортсменов из 85 регионов страны.

 

11 сентябрь 14:43 | : Будни

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