Ягры памяти людской

Глава Северодвинска Игорь Скубенко во время рабочей поездки посетил воинский мемориальный комплекс, где началась подготовка к предстоящему 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне
Здесь благоустраивается территория захоронения солдат Карельского фронта, умерших в госпиталях Молотовска, а также реконструируется постамент под скульптурой скорбящей Родины-матери.
Работы выполняет индивидуальный предприниматель Павел Герасимчук по муниципальному контракту стоимостью 1 миллион 900 тысяч рублей. В настоящее время, постамент освобождён от многолетних наслоений штукатурки и краски, идет устройство новых плиточных дрожек и установка бортового камня вдоль них.
Подрядчик рассказал, что новые металлические литеры надписи «Вечная память героям, павшим в боях на нашу Родину», которая расположена на лицевой стороне постамента изготовит Севмаш, а облицовку природным камнем бордово-чёрно-белых оттенков выполнит мастер, работавший над беломраморной отделкой Михайло-Архангельского кафедрального собора в столице Поморья.
- Погода стоит тёплая, но если температура опуститься ниже плюс пяти градусов, то будем сооружать над объектом шатёр, - пояснил Павел Герасимчук.
Игорь Скубенко подчеркнул, что работы должны быть выполнены в срок и без каких-либо нарушений технологии.
- Мы держим все процессы на контроле. Поэтому, если возникнут вопросы или появятся проблемы, - сразу же в комитет ЖКХ, транспорта и связи. Это не просто объект благоустройства, это - место нашей памяти гордости и скорби - напутствовал глава города подрядчика.
(по материалам пресс-службы горадминистрации Северодвинска)