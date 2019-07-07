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Ягры памяти людской

Глава Северодвинска Игорь Скубенко во время рабочей поездки посетил воинский мемориальный комплекс, где началась подготовка к предстоящему 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне

Здесь благоустраивается территория захоронения солдат Карельского фронта, умерших в госпиталях Молотовска, а также реконструируется постамент под скульптурой скорбящей Родины-матери.

Работы выполняет индивидуальный предприниматель Павел Герасимчук по муниципальному контракту стоимостью 1 миллион 900 тысяч рублей. В настоящее время, постамент освобождён от многолетних наслоений штукатурки и краски, идет устройство новых плиточных дрожек и установка бортового камня вдоль них.

Подрядчик рассказал, что новые металлические литеры надписи «Вечная память героям, павшим в боях на нашу Родину», которая расположена на лицевой стороне постамента изготовит Севмаш, а облицовку природным камнем бордово-чёрно-белых оттенков выполнит мастер, работавший над беломраморной отделкой Михайло-Архангельского кафедрального собора в столице Поморья.

- Погода стоит тёплая, но если температура опуститься ниже плюс пяти градусов, то будем сооружать над объектом шатёр, - пояснил Павел Герасимчук.

Игорь Скубенко подчеркнул, что работы должны быть выполнены в срок и без каких-либо нарушений технологии.

- Мы держим все процессы на контроле. Поэтому, если возникнут вопросы или появятся проблемы, - сразу же в комитет ЖКХ, транспорта и связи. Это не просто объект благоустройства, это - место нашей памяти гордости и скорби - напутствовал глава города подрядчика.

(по материалам пресс-службы горадминистрации Северодвинска)  

10 сентябрь 08:45 | : Будни

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