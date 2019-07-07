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Шанс для учителей и школьников Ленского района увидеть Москву

Как мы сообщали ранее, в этом году в порядке социального шефства учителя Ленского района Архангельской области имеют возможность с пользой и удовольствием побывать в Москве. Вот конкретный пример…

Группа педагогов из Урдомской средней школы отправляется в Москву на курсы повышения квалификации. Там учителей из Архангельской области ждут экскурсии, тренинги, квесты и международный форум «Город образования». Спонсорами поездки выступают инвестор экотехнопарка «Шиес» - ООО «Технопарк», Фонд развития Ленского района и Правительство Москвы.

На протяжении шести дней урдомские педагоги будут знакомиться с опытом столичных коллег, чтобы повысить свою профессиональную компетенцию. В этом им помогут посещение образовательных учреждений и участие в разнообразных обучающих мероприятиях. Одним из ключевых пунктов станет участие в Московском международном форуме «Город образования», посвященном методикам формирования единой образовательной среды и развитию потенциала международной системы образования.

Культурная программа включает в себя экскурсии по московским музеям и посещение знаковых мест столицы. Все это будет для учителей из Урдомы совершенно бесплатным – все расходы взяли на себя организаторы поездки. Вернутся они в родной поселок 30 августа – как раз к началу нового учебного года.

Это уже не первый визит архангельских педагогов в российскую столицу – ранее свою квалификацию в Москве повышали другие учителя из Ленского района. Особое впечатление на них произвели занятия по робототехнике и посещение Московской электронной школы.

- Идеи, которые мы здесь увидели и услышали, мы попытаемся внедрить в свою жизнь, воплотить в свою деятельность, думаю, что наша поездка даст определенные положительные результаты, – рассказывает один из участников поездки. - Здорово и интересно работать с этим проектом – и сам развиваешься, и какие-то определенные навыки и умения передаешь детям, мне это очень понравилось.

Напомним, что нынешним летом в Москве побывают также несколько групп школьников из Ленского района. Программа их поездок очень насыщена – дети посетят цирк, зоопарк и фабрику мороженого, примут участие в соревнованиях и мастер-классах, познакомятся с экспозицией интерактивного музея «Экспериментариум».

Юных гостей из Архангельской области ждут также встречи с учеными Сколково, мультимедийный исторический парк «Россия моя история», Московский планетарий и многое другое. Дорогу, гостиницу, питание и прочие расходы в этих поездках также оплачиваются ООО «Технопарк» в сотрудничестве с Правительством Москвы и Фондом Развития Ленского района.

После такого интересного и насыщенного событиями лета учителей и школьников Ленского района будут ждать только что отремонтированные школы. «Технопарк» не ограничился заменой дверей и окон, ремонтом фасадов и крыш, но также снабдил нуждавшиеся в этом образовательные учреждения специальным оборудованием, позволяющим вести обучение на качественном современном уровне.  

21 август 14:34 | : Будни

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