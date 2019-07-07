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Архангельск ждет горячую воду. Началось подключение

Закончились последние в это сезоне гидравлические испытания теплоснабжающей системы областной столицы, предвещающие скорое начало отопительного периода.

По опубликованному ранее графику, возвращение горячей воды в краны населению должно было начаться еще в воскресенье. В реальности же оно начинается сегодня, в понедельник 19 августа.

Первыми к горячему водоснабжению будут подключены Северный округ и Майская горка. Завтра счастье должно прийти в Октябрьский, Центральный и Ломоносовский округа, а также в Талаги.

Впрочем, бывалые люди не советуют всем горожанам радоваться и спешить отключать индивидуальные водонагреватели. Если в районе вашего дома обнаружены серьезные повреждения коммуникаций, горячей воды можно ждать до морковкиных заговений.

19 август 10:08 | : Будни

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