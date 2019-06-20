Только треть российской молодежи считает себя атеистами

Среди российской молодежи в возрасте 18-24 лет удельный вес атеистов составляет 37%. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, опубликованные 14 августа.
«Стоит серьезно осмыслить усиливающийся тренд формирования кризиса веры вообще и Православия в частности. Поколение Z, или, как его еще называют, первое полностью цифровое поколение, декларирует заметное увеличение доли неверующих при почти трехкратном сокращении доли относящих себя к православным», — прокомментировал результаты опроса директор ВЦИОМ по работе с органами госвласти Кирилл Родин, слова которого процитировал «Интерфакс».
Специалист добавил, что молодое поколение — это люди из новой коммуникационной реальности, поэтому «отставание в модернизации старых форматов взаимодействия с молодежью может стать роковой вехой в определении нового места и роли института веры в обществе».
Опрос показал, что большинство последователей Православия среди россиян — люди старше 60 лет (74%).Больше половины граждан среднего возраста (65%) также причисляют себя к Православию.
Инициативный опрос был проведен 26 июля 2019 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.
(по материалам Архангельской епархии)