В Архангельске состоится молебен в честь 100-летия явления над городом Пресвятой Богородицы

Молебен возглавят благочинный Архангельска игумен Феодосий (Нестеров) и насельник Свято-Троицкого Антониево-Сийского монастыря иеромонах Феофил (Волик). Богослужение состоится 3 августа в час по полудню у Поклонного креста на перекрестке улицы Свободы и проспекта Новгородского. Об этом ИА «RUSNORD» сообщили в пресс-службе Сийского монастыря.
«Событие которому посвящен молебен произошло столетие назад. Перед уходом из Архангельска добровольческих войск Антанты, 3 августа 1919 года семеро детей в возрасте от 10 до 14 лет из двора дома № 135 по Новгородскому проспекту наблюдали на небе Пресвятую Богородицу» - рассказал отец Феофил. - Видение Божией Матери с Младенцем продолжалось около получаса, затем Богомладенец осенил крестным знамением вотчину Архангела Михаила и народ, которому предстояло вынести тяжкие и долговременные испытания»
Священнослужитель отметил что чудесное явление Божьей Матери предшествовало тяжелым испытаниям, выпавшим на долю Архангельска и всей страны: «В феврале 1920 года Красная Армия заняла город. Уже в марте были упразднены семинария и епархиальное училище. К концу года закрыто большинство храмов. В июле возбуждено уголовное дело против священника Воскресенского храма Михаила Попова, которому потрясенные дети рассказали о чуде…
Божия Матерь неоднократно являлась в тяжелые и переломные моменты истории. Это и явления Пресвятой Богородицы в Константинополе, Москве, Новгороде, русских городах, когда их обступали враги. События эти описаны, их сюжеты нашли отображения в летописях, иконописи. Мы знаем Августовское явление 1914 года — в самом начале Первой Мировой войны. Широко известно явление Божией Матери в Португалии, где Пресвятая Дева являлась троим детям в 1916-1917 годах. Об этом узнали многие люди, в никому не известное местечко Фатима потянулись тысячи паломников. Теперь это место массового поклонения с крупным паломническим центром.
Явление Пресвятой Богородицы в нашем городе, нареченном в честь Архангела Михаила, - событие уникальное, оно ставит наш город в ряд мест, особо отмеченных Богом, охраняемых Самой Пресвятой Богородицей. Тысячи людей пострадали в этих местах за веру, Отечество, свои убеждения, взгляды. Сотни из них Господь отметил как исповедников и мучеников земли Русской, свидетелей веры, не отрекшихся от Христа и Православия. Но несмотря на все гонения, город сохранил свое имя, явил великий сонм мучеников за веру»
В мае 2015 года, в праздник Вознесения Господня, митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил освятил икону «Явление Пресвятой Богородицы в Архангельском граде в 1919 году». Икона написана Сергеем Кудрявцевым – художником Сийской иконописной мастерской. Иконография разработана сийскими мастерами.
В августе 2015 года митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил совершил освящение Поклонного Креста на месте чудесного явления. В настоящее время выделен участок земли под строительство храма в честь явления Пресвятой Богородицы.
(на фото www.syamon.ru : икона «Явление Пресвятой Богородицы в Архангельском граде в 1919 году»)