Мошенничество и присвоение денежных средств под вывеской УФСИНа потянуло на условный срок

В Архангельске вынесен приговор в отношении двух бывших сотрудников ФКУ «Центр инженерно-технического обеспечения и вооружения УФСИН России по Архангельской области» (далее – ФКУ ЦИТОВ УФСИН России по АО). Он мягкий – условка.
Как сообщает пресс-служба СУСК по Архангельской области и НАО, они, в зависимости от роли и степени участия каждого, признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения, в крупном размере) и ч.3 ст. 160 УК РФ (три эпизода присвоения и растраты, в том числе, совершенного лицом с использованием своего служебного положения, и пособничество в присвоении).
Установлено, что в 2015-2016 годах обвиняемые совершили хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием посредством организации заключения фиктивных государственных контрактов на оказание телематических услуг связи для государственных нужд. При этом услуги не оказывались, а денежными средствами в размере более 300 тысяч рублей обвиняемые распорядились по своему усмотрению, причинив ущерб УФСИН России по Архангельской области.
В сентябре 2016 года начальник ФКУ ЦИТОВ УФСИН России по АО, имея умысел на хищение вверенных ему денежных средств учреждения, дал указание своему подчиненному – второму обвиняемому, подготовить фиктивные товарные чеки на приобретение расходных материалов к компьютерной технике. Выделенные на приобретение товаров денежные средства в сумме 130 тысяч рублей обвиняемые присвоили.
Кроме того, экс-начальник ФКУ ЦИТОВ УФСИН России по АО также обвинялся в присвоении и растрате денежных средств, совершенных в 2017 году, в размере более 230 тысяч рублей посредством заключения фиктивных государственных контрактов с коммерческой организацией на выполнение работ для государственных нужд. В действительности работы выполнялись за счет сил и средств ФКУ ЦИТОВ УФСИН России по Архангельской области.
В результате совершения обвиняемыми преступлений УФСИН России по Архангельской области причинен ущерб на общую сумму около 700 тысяч рублей.
Уголовное дело было возбуждено на основании материалов, представленных РУФСБ России по Архангельской области.
Приговором Ломоносовского районного суда города Архангельска им назначено условное лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев и 4 года. Приговор суда не вступил в законную силу.