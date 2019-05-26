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У каждого жителя Ленского района есть возможность поправить здоровье в ведущих клиниках Москвы

Программа обеспечения квалифицированной медицинской помощью в ведущих клиниках Москвы для жителей Ленского района Архангельской области – акция отнюдь не разовая и будет продолжена в дальнейшем. Об этом, ссылаясь на генерального директора ООО «Технопарк» Евгения Пеняева и пресс-службу проекта, пишет «Комсомольская правда».

Столичные врачи помогли уже десяткам жителей Ленского района - больше тридцати человек вернулись домой после бесплатного лечения в московских клиниках. А с 3 июня по 22 июля 83 жителя Ленского района приняли участие в программе «Москва - столица здоровья» и оценили ее работу.

Отметим, что каждый житель Ленского района может принять участие в программе. Для этого достаточно прийти в центральную больницу Яренска, взяв с собой лишь полис обязательного медицинского страхования и документы, подтверждающие диагноз.

Современные достижения столичного здравоохранения стали доступны жителям Ленского района благодаря особой программе по социальной поддержке населения, которую реализует ООО «Технопарк» совместно с московским правительством и Фондом развития Ленского района. Участники программы исправно получают медицинскую помощь в любой из 45 ведущих московских больниц.

«Одним из важнейших направлений социальной политики ООО «Технопарк» стало обеспечение качественной и своевременной медицинской помощи жителям района. Московское здравоохранение держит высокую планку качества оказания медицинских услуг. Благодаря квалификации столичных врачей и технологическим возможностям современных стационаров, условия для выздоровления пациентов создаются самые лучшие. Вместе с правительством Москвы и Фондом развития Ленского района мы планируем и дальше развивать программу, чтобы все местные жители, нуждающиеся в лечении, смогли его получить в полном объеме, — приводит слова генерального директора ООО «Технопарк» Евгения Пеняева пресс-служба проекта.

Сегодня из 83 участников программы для прохождения в Москву прибыли 58 человек. Из них 31 пациенту уже оказали необходимую медицинскую помощь и вернули домой, а 27 в данный момент лечатся в стационарах. Также в ближайшее время в столице ждут еще 25 пациентов. Участников программы бесплатно обеспечивают всем необходимым, включая питание, лекарства и трансфер от дома в Ленском районе до больницы в Москве. Все расходы берет на себя инвестор строительства ЭкоТехноПарка «Шиес» - ООО «Технопарк».

«Комсомольская правда» приводит рассказы вылечившихся в столичных клиниках пациентов из Ленского района: не избалованные хорошей медицинской помощью да и просто элементарными условиями для лечения у себя дома, они охотно делятся впечатлениями.

— Здесь провели полное лабораторное обследование, сделали кучу анализов, которые нам бы никогда не назначили в Яренске, разве что платно в Архангельске… Да туда еще добраться надо, район то у нас самый отдаленный во всей Архангельской области, -   рассказала одна из жительниц Ленского района, приехавшая в столицу по программе на лечение для сопровождения своего внука. - Нас очень тепло встретили, большое спасибо сотруднице, которая этим занималась, устроили в больницу в кратчайшие сроки, все так доброжелательно. Внука обследовали, все это заняло неделю, потом также доброжелательно проводили.

А для некоторых жителей района лечение в Москве и вовсе стало спасением: благодаря профессионализму врачей и правильно организованной реабилитации пенсионерка, пережившая инсульт, снова начала ходить.


- Я до последнего боялась, что придется платить. Но все действительно оказалось бесплатно - и дорога, и самолет, и лечение. Все было на самом деле, - радуется женщина. - Меня обследовали полностью - с головы до ног, подлечили сердце, печень… Мне дали с собой брошюрку о том, как правильно восстанавливаться - с физкультурными упражнениями. Начали на руке пальчики шевелиться. С ногой сейчас все нормально – хожу сама на занятия, гуляю. Дома ведь почти не передвигалась, тихонечко ходила с мужем или с сыном. Сейчас мне подарили специальную 4-опорную тросточку, бандаж, чтобы рука не висела.

P.S. Когда наша редакция связалась с пресс-службой проекта экотехнопарка «Шиес» с просьбой предоставить для публикации фотографии людей – все таки для Ленского района медпомощь столичного уровня дорогого стоит, - нам отказали. И объяснили, почему… Люди, поверившие инвесторам, Фонду развития Ленского района и пожелавшие поправить здоровье в Москве, столкнулись дома с отчуждением и местами – с откровенной враждебностью.


Но, как уже показала жизнь, все больше людей в Яренске и соседних деревнях и селах начали понимать: так называемые «защитники Шиеса» - в Шиесе не живут, ничего хорошего для района не сделали, только смуту создают. А новости на селе разносятся быстро – «вот Марья Ивановна вернулась из Москвы здоровой вернулась, а соседка моя с таким же диагнозом – того, померла…», «вот Иваныч еле ходил, а ему сустав поменяли, вернулся с палочкой, но говорит, что скоро забегает… и мы тоже так хотим!»

Плюс – и люди это тоже отлично видят – во всех населенных пунктах района ВСЕ школы и детские сады уже (!!!) ремонтируются! И 1 сентября встретят своих учеников и воспитанников не только подновленными внешне, но и с новым фаршем – мебелью, учебным оборудованием, игрушками! Такого Ленский район не видел никогда. Ну разве что «школа будущего», построенная несколько лет назад в Яренске. До всего же остального никому не было ни денег, ни сил, ни возможностей…

В общем, получается по поговорке: собака лает – караван идет! И это хорошо.

 

24 июль 12:00 | : Будни

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