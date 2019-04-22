В Кронштадте прошла панихида по погибшим морякам с «Лошарика»

В Ставропигиальном Никольском морском соборе Кронштадта почтили память моряков, которые погибли на сверхмалой подводной лодке. В богослужении приняли участие военные капелланы из российских регионов, в том числе иеромонах Вениамин (Ковтун), помощник командира соединения строящихся и ремонтирующихся подводных лодок.
Панихиду возглавил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. От имени Патриарха Кирилла он зачитал соболезнование родным и близким погибших.
«Мы разделяем с ними их страдания и скорби и говорим им: "Мужайтесь и крепитесь"», — сказал владыка.
Вместе с митрополитом Варсонофием молились моряки Кронштадтского гарнизона, а также 180 священников, которые прибыли в Петербург на сборы, посвященные 10-летию восстановления института военного духовенства.
Пожар в Баренцевом море произошел 1 июля. Официально о нем сообщили на следующий день. Министерство обороны называет местом происшествия научно-исследовательский глубоководный аппарат. В военной части, где служили моряки, негласно признали, что это была атомная глубоководная станция АС-31. Погибли четырнадцать старших офицеров военно-морского флота. 3 июля министр обороны Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину, что возгорание началось с аккумуляторного отсека. Ядерная энергетическая установка на аппарате, по его словам, «полностью изолирована и безлюдна».
Тем временем в светских СМИ появилась информация, что погибших моряков похоронят в Санкт-Петербурге чуть ли не тайно… в присутствии членов семьи и высшего военного командования. И никакой всенародной скорби…