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Окропив новобранцев...

Глава епархиального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями протоиерей Валерий Суворов благословил архангельских новобранцев на защиту Родины.

На сборном пункте областного военкомата священник совершил молебен на начало доброго дела и окропил призывников святой водой.

«Служба в вооруженных силах — не случайное, а важное для каждого мужчины время, — отметил он в напутственном слове к новобранцам. — Это период духовного совершенствования воина, к этому этапу нельзя относиться, как ко времени, которое надо просто перетерпеть. Наши русские мужчины — наследники святых воинов, которые, если к ним молитвенно обратиться, обязательно помогут в духовном становлении».

Новобранцев напутствовали также офицеры, представители городской власти, друзья и родители.

Десять из 50 призывников отправятся служить в Президентский полк, оставшиеся — в войсковые части космодрома Плесецк и других гарнизонов

(по материалам Архангельской епархии)

28 июнь 09:09 | : Будни / Верую

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