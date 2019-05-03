Окропив новобранцев...

Глава епархиального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями протоиерей Валерий Суворов благословил архангельских новобранцев на защиту Родины.
На сборном пункте областного военкомата священник совершил молебен на начало доброго дела и окропил призывников святой водой.
«Служба в вооруженных силах — не случайное, а важное для каждого мужчины время, — отметил он в напутственном слове к новобранцам. — Это период духовного совершенствования воина, к этому этапу нельзя относиться, как ко времени, которое надо просто перетерпеть. Наши русские мужчины — наследники святых воинов, которые, если к ним молитвенно обратиться, обязательно помогут в духовном становлении».
Новобранцев напутствовали также офицеры, представители городской власти, друзья и родители.
Десять из 50 призывников отправятся служить в Президентский полк, оставшиеся — в войсковые части космодрома Плесецк и других гарнизонов
(по материалам Архангельской епархии)