Архангельск: Депутаты ЛДПР поздравили детей с их праздником

Депутаты Игорь Арсентьев и Мария Харченко в День защиты детей поздравили и угостили вкусным мороженым ребятишек Маймаксанского и Северного округов Архангельска.
Депутат областного Собрания фракции ЛДПР Игорь Арсентьев с утра отправился в Маймаксанский округ, где у 55-й школы его уже ждала детвора. На праздник пришли в основном дети из малообеспеченных семей, которые такими событиями не избалованы.
- Кто-то ждет в подарок последнюю модель айфона, а у этих детей даже возможность угоститься мороженым вызывает искреннюю радость. И вроде бы хорошо, что есть такие моменты простого детского счастья, и в то же время поражает существующее социальное расслоение. Ни к чему сегодня высокопарные выражения и рассуждения о социальной справедливости. Мы, взрослые, каждый в меру своих сил, просто должны стараться делать так, чтоб детство было у всех радостным, чтоб каждый ребенок чувствовал любовь и заботу, - отметил депутат Арсентьев.
Детский праздник прошел и на площадке перед КЦ «Северный». Здесь собралось более трехсот ребятишек из разных школ и детских садов округа. Работники культурного центра организовали веселую развлекательно-игровую программу, по окончанию которой все дети получили в подарок от ветеранов горбольницы №6 сладости и мороженое от депутатов. К слову, Игорь Арсентьев уже пятый год дополняет праздник для ребят из Северного округа угощением мороженым.
- Любимый мной с детства пломбир в вафельном стаканчике, возможно, и запомнился-то благодаря таким детским праздникам. Часто именно воспоминания радостных и счастливых моментов из детства делают всех нас добрее и поднимают настроение, - заметила депутат городской Думы, руководитель фракции ЛДПР Мария Харченко. – Поэтому, конечно же, хочется, чтобы и у современной детворы таких моментов было побольше. И мы с коллегами никогда не ограничивались 1 июня, а проводили и будем проводить множество детских мероприятий на протяжении всего лета. Сегодня хочу еще раз поздравить всех детей с из праздником, пожелать им расти здоровыми, умными, любить и уважать своих родителей, и стать успешными во взрослой жизни! Мы говорим спасибо коллективу КЦ «Северный» за организацию детского праздника и всем, кто сделал сегодня что-то, что добавит частичку радости в жизнь наших маленьких сограждан, – поблагодарила Мария Харченко.