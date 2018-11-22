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В Архангельск эпидемия гриппа еще не пришла

В столице Поморья за период с 28 января по 3 февраля зарегистрировано 3 565 случаев заболевания ОРВИ и 18 случаев заболевания гриппом. Из этого количества 2 239 случаев ОРВИ и 7 случаев гриппом приходится на долю детей.

Показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом всего населения составил 100,4 на 10 тысяч населения. Это ниже эпидемического порога на 1,2 %. Среди взрослого населения заболеваемость ОРВИ и гриппом ниже эпидемического порога на 3,6 %, в возрастных группах 0 - 2 года – на 24 %, 3 - 6 лет – на 17,1 %, 7 - 14 лет – на 13 %.

В медицинские организации области госпитализировано с ОРВИ и гриппом 42 человека, в том числе 25 детей. На предыдущей неделе было госпитализировано 29 человек, из них 18 детей.

(по материалам пресс-службы мэрии Архангельска)

06 февраль 13:05 | : Будни

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