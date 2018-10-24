Русский математик по имени Рашид. Поездка в Квебек на поезде, часть вторая (из заметок канадского архангелогородца)

(окончание, начало здесь)
Поезд плавно отправлялся из 3 миллионного Монреаля в Квебек сити. Это почти половина
пути из Оттавы в провинцию Канады, которая хотела стать независимой страной. Референдум в Квебеке 1995 года дал лишь 2-процентное преимущество силам "анти- брекзита". Модное нынче словечко в связи с небывалыми по напряженности и трагичности событиям по выходу из ЕС в Великобритании.
Сторонники единства с Оттавой победили на том референдуме с небольшим отрывом. Это была настоящая драма. когда ссорились муж и жена, братья и сестры. Квебек оказался расколотым. "Квебекчане" быстро опомнились и вернулись в "братскую семью народов Канады".
Путь из Монреаля в Квебек напомнил мне пейзажи от Вологды до Архангельска, где редкий зверь пробежит и тайга кругом.
Но вот уже и попутчик мой канадский инженер Эрик начал прощаться, сойдя на остановке в пригороде Квебека. Ему пора и мне тоже.
Квебек встретил обильным снегопадом и квебекские друзья встречали приветливо и радушно. Снежная метель и заносы нисколько не испортили наше настроение. Решили ехать от вокзала до дому на автобусе. Общественный транспорт - это лицо любого города и даже короткая поездка может многое рассказать. Как люди одеты, как они общаются и относятся друг к другу.
Интервалы 18-метровых гармошек автобусов, произведенных на автобусном заводе недалеко от полумиллионного Квебека, как везде в мире в крупных городах, регулируются коммерческой целесообразностью и удобством для пассажиров. Ехать было комфортно, тепло и уютно. Мои университетские спутники моментально нашли свободное место для себя и для меня в просторном автобусе.
Своей машины у моих квебекских друзей нет, считают для себя "стального коня" пустой тратой нервов и времени. Одна парковка в западном мире - это настоящая головная боль. Я уже писал об этом. Разовая поездка в автобусе по стоимости равна 3 литрам бензина - вот и считай, читатель Руснорда, дорого это для канадца или нет. Можно и по-другому. 2 миллиона в год зарабатывает среднестатистический труженик Квебека, а разовая 2-х часовая поездка в автобусе обoйдется вам в 175 рублей. Строго соблюдаемые интервалы движения большегабаритных автобусов нигде в мире более не обсуждаются. И Архангельск к этому начал было приходить, когда при Архангельском мэре Павле Николаевиче Балакшине взяли курс на такую стратегию развития общественного транспорта в областном центре. И даже Вольво – гармошки-автобусы из Норвегии появились, но все это ушло в небытие. И тесный, годный для поездок в сельской местности "король-ПАЗ" остался главным на городских дорогах не только Архангельска, но и всей нашей страны по сей день. Одумаемся и это вопрос времени. Вернемся лучше в уютный "кондо" скромных вузовских преподавателей, где уютно и тепло.
Дети покинули родное гнездо после поступления в вузы Монреаля и, как у многих канадцев, появляется желание перейти в меньшую квартиру или дом. Здесь кому как нравится. Подкаблучники в Квебеке живут тоже и ничего плохого я в этом не вижу. Хелен уверена, после выхода на преподавательскую пенсию в 65 лет пора отправиться в путешествие по миру. Россия тоже в этом списке стран есть, и Архангельск может стать тем городом, куда мои квебекские друзья непременно нагрянут. Ну, хотя бы на автобусе покататься, к тому времени не "на нашем всем" - Пазе, я надеюсь.
Хотя ограничений по возрасту в преподавательской работе нет, и Саид со смехом рассказал как недавно пришлось увольнять 93-летнего "препода" только после заключения о легкой форме маразма специально созданной вузовской профессиональной комиссии. А мы говорим про пенсионную реформу, хотя профессия профессии рознь - кто бы спорил.
Утром друзья уехали пораньше - время сессионное и надо провести консультации со студентами. А я, получив карту города и дневной проездной билет, отправился в университет Лаваля самостоятельно. Гостей обычно домашней работой не обременяют. Но тут я сам вызвался и обещал экс- коллегам вынести мусор. Невелика работа, ан -нет. Выйдя из подъезда обнаружил, что мусорный контейнер у дома обтянут красной ленточкой. А другого рядом не оказалось. Вот вам и снова мусорная проблема. Нигде от нее не спрятаться.
Совет прохожего с шарфом на лице, скрывающегося от лютого холода и ветра, был простым: "Вот урна, сюда пакет с мусором и бросайте". Я сразу понял, что совет прохожего совсем не канадский. Выкрутился, но до следующего контейнера было метров 300 и пришлось уже пробежаться до остановки, чтобы на встречу в Университет не опоздать.
32 тысячи студентов и бесчисленные здания Квебекского университета и университетская инфраструктура, вспомогательные помещения и службы привели меня в крайнее удивление. В городе Квебек, в котором проживает примерно столько же жителей, как в Северодвинске и Архангельске вместе взятых - где же столько студентов найти? А преподавателей?
Давайте эту тему оставим пока и поспешим на встречу с приветливым математиком, канадцем марокканского происхождения профессором Саидом. Не бойся читатель, не будем мы долго на кафедре "царицы наук" задерживаться. Только сфотографируемся на память под бесконечные искренние восхищения Саида русской математической школой, учебники которой до сих пор считаются лучшими в мире. "Даже русский один преподает у нас,"- с гордостью сказал Саид. "Как там его?"- и назвал имя... Рашид Альбульмеков. За точность фамилии не ручаюсь, но улыбки сдержать не смог. Ну, нет у нас пока таких русских имен, и в науке тоже нет. Может и не будет никогда. Не знаю, вам решать, читатель.
Встреча в институте океанографии и Севера с мадам Бриджит Робино, исполнительным директором, была короткой и информационной. Не каждый раз лично удается узнать из первых рук, почему в рамках сотрудничества Big Arctic 8 один из ведущих университетов мира не был представлен на встрече ЮНЕСКО в Москве в апреле прошлого года. Теперь обмен письмами состоялся и можно надеяться, что сотрудничество с ведущим российским институтом океанографии в Москве будет активно развиваться. Несмотря на нынешние политические зажигательные танцы политиков с вечными размахиванием руками и шашками.
Вечера проводили с друзьями, да еще в домашней обстановке, что может быть лучше? И Оттава-то не ближний свет от дома, а уж Квебек тем более. Но это как посмотреть. Может и зря я карту канадской Арктики как фотоиллюстрацию к своей гневной статье по отмене в Архангельске и переносе Арктического форума-2019 в Питер использовал. А ну взгляни, читатель. Да не на статью, а на карту! Получается, Архангельск и Квебек разделяют не более 4 тысяч километров полета через Северный Полюс. Так что может удастся и Вам по моим стопам в Квебеке побывать.
Последний рабочий день в Квебеке обошелся без утреннего мусорного сюрприза. Путь напрямую в региональный парламент прокладывал в гордом англоязычном одиночестве. Жители Квебека в основном говорят только по-французски. Даже мои друзья, не стесняясь гостя, нет-нет да и обсуждали свои семейные вопросы на могучем языке Мопассана и Наполеона. Порой меня охватывало отчаяние, когда в огромном Доме Прессы или туристическом бюро милая японская девушка, работающая по контракту здесь уже 6 лет, не говорила на английском. А каково туристам здесь без знания английского? А иностранцам в России? Тоже ведь не легче.
Не смогу забыть поездку в Австрию 25 летней давности, когда охватило отчаяние по поводу незнания немецкого языка в лагере Маутхаузен. А столько хотелось узнать и спросить.
Посещение Парламент Квебека успокоило почти сразу же. Дружелюбный канадский охранник Рене на хорошем английском открыто заявил, что именно длительное брутальное господство англофонов в Квебеке привело к неприязни ко всему английскому. И к языку тоже. "Но это проходит и пройдет непременно очень скоро" - заверил Рене.
Мне повезло, что в парламенте хоть и не было рабочих заседаний, но проводилась "пятничная" школа молодого парламентария. На этой встрече все парламентские тренинги проводятся на французском. А вот индивидуальная экскурсия по парламенту может проводиться и на английском языке. Эх, и люблю же я парламенты мира - Думу вот нашу тоже. А где еще можно пообедать в несколько раз дешевле, чем в городе? Правда, как и везде, пропуск добыть нужно, но я вас научу, если захотите.
Неформальное общение с молодыми канадскими парламентариями и выпускниками школ на дне отрытых дверей выдалось на славу. Сам не люблю читать длинных статей и вас утомлять не буду. Проработав почти 5 лет в Совете Федерации от НАО, мне есть с чем сравнивать. Национальная Ассамблея Квебека - правильное и полное название регионального парламента, построенного в 1877 году - это великолепное творение канадских франкоговорящих архитекторов.
О парламентской библиотеке разговор отдельный. Посмотрите фото и вам все станет понятно. Дух времени и запах истории витает в этих исторических зданиях Квебека. И мы к тому придем, но не сразу и не за одно десятилетие.
В парламентской книге гостей не скрывал восхищения от встреч и экскурсии, проведенной молодым либералом 24-летним Чарльзом Лафондом. В Квебеке парламентское большинство у консерваторов, и 126 депутатов заседают в однопалатном парламенте только на постоянной основе. За зарплату в 2 раза выше, чем в среднем у жителей провинции Квебек. Молодой либерал Чарльз недавно получил диплом политолога и с гордостью говорил о 70% явке 6 миллионов избирателей на выборах. Как в региональный парламент, так и отдельно проводившихся прямых выборах премьер -министра канадской провинции Квебек. Договорились, что он с друзьями из своей фракции непременно посетит Россию . А мы примем и все честно расскажем. Как здание Госстроя СССР в Госдуму превратили, а Архангельский обком КПСС в областной парламент. Пока еще не совсем многоголосый. Но это пока. Все еще впереди.
Взял на память брошюру в парламенте Квебека - "голос демократии" называется. Тут прекрасная половина лучше нас знает, что демократия - процесс длительный, сродни беременности. А беременность не девять дней, а много дольше развивается. Так вот и с развитием нашей демократии и становлением парламентаризма происходить будет. Иначе не получится. Пробовали уже революционные методы - только хуже получилось. Слушайте Стинга вместе со Стиви Уандером, где они вместе поют замечательную песню Fragile. Перевод найдете, а лучше в оригинале слушайте, если серьезно думаете на североамериканский континент попасть.
Ночные огни Квебека быстро исчезали в снежную и ветряную даль сквозь окно ночного поезда Квебек-Оттава. Напоследок успел- аки отведать настоящего крепкого квебекского пива в популярном ирландском баре. Может, поезд слишком быстро мчался, но огни Квебека вдруг быстро сменились на оттавские, все еще новогодние гирлянды. Не суди строго, читатель.
Еще не известно, как бы вы сами выдержали крепкие объятия друзей, песни под гитару и все напряжение официальной части квебекского визита.
Владимир Харлов