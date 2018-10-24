В Квебек на поезде. Путевые заметки канадского архангелогородца

Утро не предвещало ничего хорошего. Ну, кому из Вас нравится вставать ни свет, ни заря?
Помню хмурые лица в московском самолете, вылетающим из аэропорта «Архангельск», и уже не столь хмурые тех же пассажиров в московском Шереметьево. Кто кофейком в дороге отпивался от недосыпа, а кто и "заряжался" чем-то покрепче. Но это уж совсем отпетые.
Сам не трезвенник, но работа есть работа. Все-таки тогда АГД-Лукойл были на слуху. "Златоглавая" шибко расслабленных не любит.
А чем Квебек сити хуже, куда решил поехать после памятных встреч на Кубе? Писал уж о Кубе- красавице, там не только солнце-океан, но и …наливают. Там можно и знакомства завязать. Вот я так и сделал, господа архангелогородцы.
Завязал знакомства с квебекскими товарищами и ...поехал их навестить.
После работы в НАО и постоянной вертолетной трясучки и самолетных передвижений, нынче стараюсь везде в России, по семейным делам в Канаде и работе в Big Arctic 8 только поездом ездить. Если, конечно, возможно.
Оттава-Квебек сити это в 500 км всего и поездом канадским для меня крайне любопытно было проехать.
На вокзал приехал за 40 минут. Большие любители люди русские опаздывать. Но не я. Тут всегда стараюсь вовремя приехать.
Не как моя шенкурская бабушка, которая, чтобы "не переживать", за 5 часов на вокзал меня привозить заставляла.
За час до отправления это о-кей. У нас в России за 30 мин можно уже в поезд пройти после паспортного контроля, и всякие там вопросы путешественника в вагоне решить.
Оставалось 9 мин. до отправления канадского поезда, и только тогда все и произошло. Удивляйся, читатель Руснорда.
За 9 канадских минут до отправления поезда Оттава-Квебек сити пассажиры всех восьми вагонов, стоявшие "в очередную линию", сначала предъявили билеты девушке-контролеру. Далее "кликнули" своими билетами, мобильными телефонами ее сканеру, прошли сквозь открытые теперь ворота выхода к вагонам, и сели на свои места. Все заняло 6 минут и 23 секунды. Ну, а почти три канадские минуты ушли на всякие там приготовления к дороге. Про секунды я приврал, читатель. Для важности своей напускной. Бывает у меня такое. Только и мобильного-то телефона в Канаде у меня нет. А зачем он мне? Без меня есть кому пальчиками по своим "дивайсам" водить и здесь, и у нас.
В вагоне я быстренько 100 грамм виски приготовил, еду свою дорожную и "что почитать". Все как дома. Места сидячие только были, так ведь и поезд по времени такой же как от Архангельска до Плесецка - 6 часов пути. Вот не знаю теперь, как и быть? Статью свою обещал перевести и послать квебекским друзьям.
А вот писать ли о посещении Плесецка с его военным космодромом, в который наш славный Комитет глубокого бурения не пустил к сыну в детский санаторий в 1989 году? Как думаешь читатель? Тогда пришлось возвращаться за пропуском домой в Архангельск, о чем никто не предупреждал. А потом снова приезжать. Во - как жили. Но счастье в Плесецке все-таки состоялось. Там семья далекой осенью 1989 -го целым ящиком помидоров болгарских в банках разжилась и тащила в Архангельск. Потому что был лютый дефицит всего. Сын тогда почти подросток, еще пожурил нас, глупых родителей. "Что-ж вы, родители - "преподами" работаете, а дорожку тайную в тот Плесецк найти не могли?". А ведь прав был Геннадий. Чему хорошему мы могли детей, а позже студентов научить, если страшные запреты советского Комитета государственной безопасности тогда обойти не смогли?
Хотя, говорят, научили и всему чему надо. Тем ученикам и студентам нашим, кто так думает - привет пламенный. А чему не научили - извините. Ларчик плесецкий просто открывался. Ту тайную дорожку в санаторий сына мимо строгого контролера пропускного пункта с автоматом все жители местные знали. А мы, родители, нет. Вот и поперлись обратно за пропуском. И потеряли уйму денег и времени. И смех, и грех.
Есть у меня грешок, читатель, в сторону вас уводить. Так ведь это может быть и вам наука наперед. Вон, слышу иногда здесь, в канадской столице временно живя более двух месяцев, что 56% русских ностальгирует по СССР. Рехнулись что ли? Но это не я, наш Президент сказал. А с этим уже не шутят. Я даже с большой буквы ВВП должность прописал. Кто не согласен, а ну напишите-ка мне, ребята.
Поезд Оттава-Монреаль несся, как наша "Ласточка" подмосковная - быстро, тихо, комфортно. Сначала в Монреаль, потом далее в Квебек, чтобы не запутать читателя совсем, скажу, что именно через Монреаль можно в Квебек-сити поездом попасть.
Пассажиров немного в поезде было. Среда все-таки, да и конкуренция большая - автобусы, авиатранспорт, попутки. Это тоже в Канаде развито очень.
Сосед мой - молодой канадец - инженер, который разложил свои чертежи и готовился к встрече. Я, было, попытался понять и даже глаза скосил в сторону чертежей Эрика, вдруг что-то секретное, гостайна какая-никакая. Но быстро понял - это обыкновенный проект очередного канадского торгового центра. К которым я, будь тот молл в Архангельске или Оттаве - отношусь прохладно. Изуродовали эти моллы архитектурный вид поморской столицы. Так ведь, Юрий Анатольевич? Он бы точно меня поддержал - боевой наш бывший первый депутат перестроечной эпохи, и архитектор, книги которого об Архангельске люблю и читаю.
Эрик продолжал работать, и мои попытки поговорить по душам ни к чему не привели. Некогда Эрику, да и мне было, о чем подумать. Вот, скажем, 147 канадских долларов за 1000 км поездки в поезде - это как? Дорого или не очень?
Вы тоже пока подумайте, а я вернусь к вам через несколько дней. Тогда и расскажу, что там в этом Квебеке особенного... Какой университет? Какой парламент? Какое производство? И главное - какие люди, традиции и обычаи в этом полумиллионном городе? Расскажу все честно без утаивания. Зачем земляков вводить в заблуждение…
Владимир Харлов