"Ломоносов дал бы по морде!". Канадский архангелогородец о переносе Арктического форума в Питер

Дорогие друзья, читатели Руснорда.
Получил сегодня восторженные отклики по переносу Арктического форума из Архангельска в Питер от питерца Миши Григорьева, от мурманчанина Филина, который работал на Баренц- секретариат, а сейчас на севере Норвегии, от Юлии, бывшей советницы Левитина в Минтрансе РФ, сейчас преподающей в Академии Внешней торговли.
Суть писем простая: "Мы вам форум давали, а вы его прос…ли".
Это Сталин своим сатрапам сказал где -то в первых числах июня 1941 года. Почему сказал, всем понятно. Тогда, после захваченных немцами 5 млн. советских пленных в победу верили немногие.
Сравниваю неспроста. Уже встречи были назначены в Архангельске и даже Северодвинске с Южной Кореей, уже офис Транс НАО шиппинг и автобусных компаний готовить начали. Заранее про режим северодвинский с иностранцами проговаривали.
Это много дерьма должно было случиться, чтобы Трутнев, сам пермский регионал до мозга костей, принял питерское решение.
Тут ведь как. Не надо мудрить и разводить словеса. Вот-де всё заранее было известно. Заранее -это в 2017 году? Когда было трудно найти место, где остановиться, и мне даже пришлось Транс НАО шиппинг напрягать, чтобы людей уважаемого полярника Артура Чилингарова в Северодвинске устраивать?!
Прошло два года и снова те же грабли. Решение найти можно было, хоть и нелегко. Но есть Малые Корелы, есть предприятия и их хорошего уровня общежития, в которые надо было за 2 года вложиться. Изначально понимания значимости форума на родине Ломоносова не было, не увидел я его. Михал Васильич наверняка бы по морде кому-нибудь из земляков дал после красного, которое, как и я, любил очень. И правильно бы сделал.
Все случилось, как случилось. Осталась досада, все-таки прав был Андрей, что Макаревич, называя нас "огородцами" в музыке. Значит не только в музыке.
Но жизнь на форуме не обрывается. Талантливым, умным и трудолюбивым землякам нужно крепить трудом семьи свои и край свой поморский. И постепенно вернуть утраченные позиции великолепной базы арктического снабжения. Не более и не менее того.
Не путая свой край с Мурманском, у которого совсем другое предназначение и функции незамерзающего, открытого порта.
Мурманск и Архангельск не как конкурирующие арктические города, но как единое целое единой успешной арктической стратегии Российской Федерации.
А вот то, что дорасти до подобного уровня форумов Архангельск не сумел, вынужден констатировать с огромным огорчением и надеждой, что все можно исправить в будущем.
За арктическую работу, товарищи!
Владимир Харлов