Архангельские активисты ОНФ продолжают работу по «сигналу на Фронт»

В региональное отделение Общероссийского народного фронта в Архангельской области поступило обращение жителей многоквартирного дома в Архангельске. Авторы обращения воспользовались новой возможностью для отправки обращений в ОНФ и сообщили о неблагополучной обстановке возле детского сада и школы областного центра.
Напомним, в сентябре этого года на главной странице сайта Народного фронта появилась «красная кнопка», или «сигнал на Фронт», благодаря которой люди могут сообщить о сложной для них проблеме, фактах коррупции и расточительства в государственной или муниципальной сферах. Граждане могут рассказать о нарушениях в детсадах и школах, в поликлиниках и больницах, на дорогах и улицах, несправедливом отношении властей.
Жители дома №106, корпус 1, на улице Воскресенской в областном центре отправили «сигнал на Фронт» по причине бездействия властей по благоустройству территории возле детского сада «Белоснежка», который расположен рядом с домом. По словам граждан, им приходится ежедневно ходить мимо детского учреждения и наблюдать раскиданный мусор, бездомных людей, которые постоянно находятся у ограждения детского сада и распивают спиртное. «Грязь и лужи – это полбеды. Вдоль металлического ограждения учреждения постоянно разбросан мусор, его очень много. Кроме того, у забора, на матрацах, расположились люди (бомжи). Они тут спят, шумят и распивают спиртные напитки. Контейнеры с мусором всегда переполнены. Бездомные в них залезают и растаскивают мусор по дороге или тащат на матрацы. Рядом находится школа №17, ученики все это видят, задают вопросы взрослым», – написали жители.
Активисты ОНФ ознакомились с проблемой и пригласили представителей администрации Ломоносовского округа разобраться в ситуации на месте, однако чиновники на встречу не пришли. Как выяснили активисты ОНФ, работники детского сада тоже неоднократно обращались к властям и в органы полиции, чтобы решить сразу несколько проблем. По их словам, бездомные все лето жили возле ограждения, развешивали свою одежду, кричали, распивали алкогольные напитки. Полицейские принимали меры, но их было недостаточно.
«Вокруг детского учреждения грязно, много мусора лежит под листвой, кто-то притащил еще и обрубленные деревья к ограждению. Детей много, они каждый день гуляют, дышат не свежим воздухом и видят мрачную картину, – отметил член регионального штаба ОНФ Игорь Симоненко. – К решению данного вопроса мы обязательно еще подключим Роспотребнадзор, чтобы определить санитарно-эпидемиологическое благополучие на территории, примыкающей к детскому саду».
ОНФ направил письмо в департамент городского хозяйства, Роспотребнадзор и правоохранительные органы с просьбой навести порядок на территории детского сада и запретить лицам без определенного места жительства располагаться у ограждения. Активисты ОНФ намерены проконтролировать решение проблемы, обозначенной гражданами при помощи «сигнала на Фронт».