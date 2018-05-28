Синагога в Архангельске... не только синагога. Открытие в четверг в 15.00

11 октября (четверг) в 15.00 по полудню в Архангельске состоится официальное открытие синагоги «Звезда Севера» по адресу: ул. Гайдара, 57, кроп.1.
На открытие планирует прибыть главный раввин России Бер-Лазар.
Бер-Лазар:
«С каждым годом у нас становится больше синагог и общинных центров, причем не только в центре страны, но и повсюду на окраинах. Это убедительное доказательство стремления людей вернуться к вечным ценностям, к нашим корням. Уверен, что это событие даст новый импульс в развитии еврейской жизни в Архангельске и в целом на российском Севере. Хочу поблагодарить руководство города и области за благожелательное отношение к нашему проекту».
История города гласит, что в Архангельске до Октябрьской революции функционировали две синагоги… которые были разрушены безбожными большевиками.
Камень в основание будущей «Звезды Севера» заложили ещё в 2010 году, но активное строительство по ряду причин началось только в 2014-м.
Отметим, что архангельская синагога сочетает в себе как молельные комнаты (которые совсем не обязательны для соблюдение иудейских молитвенных обрядов), так и полноценный культурный цент с рестораном кошерной кухни, концертным залом, гостевыми комнатами, классами для занятий и пр.
Предполагается, что «Звезду Севера» в таком виде будут посещать не только соблюдающие иудеи, но и светские люди, и даже представители других религиозных конфессий. Напомним, что на начале строительства часть представителей местной еврейской диаспоры высказывали сомнения в целесообразности строительства синагоги в Архангельске… за отсутствием спроса.