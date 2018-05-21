Александр Фролов: Социальная структура Майской горки - проблемы и решения

В ходе совместно рабочей поездки в округ Майская Горка глава Архангельска Игорь Годзиш и депутаты гордумы проверили, как ведутся работы на важных социальных объектах.

Одной из самых острых проблем округа Майская горка является отсутствие своей поликлиники. Но благодаря взаимодействию областных и городских властей, а также частного инвестора: на перекрестке ул. Галушина и ул. Полины Осипенко появится Центр семейной медицины, в которой пациентам будут оказываться услуги по полисам ОМС.

Как сообщил директор компании-застройщика - ООО «Семейная клиника» Павел Урбан на стройплощадке ведется подготовка к устройству свайного фундамента. Осенью строители планируют приступить к заливке ростверка и начать возведение стен. Трёхэтажное здание поликлиники планируется завершить до конца 2019 года. После установки оборудования, получения лицензий и других необходимых документов клиника сможет взять на обслуживание 8-10 тысяч пациентов по системе обязательного медстрахования. Бесплатный приём детей и взрослых будут вести врачи общей практики, а также предоставляться диагностические услуги: УЗИ, рентген и анализы.

- Доступность медицинского обслуживания в Майской Горке – одна из самых острых проблем. В округе ведется масштабное строительство жилья, население растет, нагрузка на поликлинику №2 в Ломоносовском округе очень большая. Поэтому появление здесь новых учреждений здравоохранения в шаговой доступности – это одна из первостепенных задач. Помимо нового Центра семейной медицины, еще одна киника появится в 6-м микрорайоне. Она также будет предоставлять услуги бесплатно, в рамках обязательного медицинского страхования. Важно, чтобы инвесторы выполнили все обязательства, а для этого необходим постоянный контроль, - отметил Александр Фролов.

Еще один объект, требующий контроля городских властей – ремонт кровли здания Архангельской школы Соловецких юнг на ул. Галушина, 25. Как рассказала директор школы Ольга Павловцева на проведение работ выделено 3,8 млн. рублей. Ремонт близится к завершению, подрядчик пообещал закончить их к 20 августа. Но помимо самой кровли в ремонте нуждаются актовый и спортивный залы, стены которых пострадали от протечек. Игорь Годзиш предложил привлечь для выполнения ремонта средства из внебюджетных источников. В ближайшее время в администрации пройдет совещание по этому вопросу.

- Причина протечек в этом сезоне устранена – завершается ремонт кровли. Решается и вопрос с косметическим ремонтом актового зала. Следующим этапом будет приведение в порядок спортзала. Готовьте обследование и смету: здесь, действительно, требуется ремонт, будем изыскивать средства, - дал поручение директору школы, в которой учится 850 ребят, Игорь Годзиш.

Напомним, что развитие социальной сферы растущего округа Майская Горка является одним из приоритетов городских властей. Так в районе ул. Карпогорской будет возводиться школа на 1600 мест, а рядом с ней - детский сад на 280 мест. Еще один детсад будет построен в округе рамках федеральной программы «Жилище». Неподалеку уже ведется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса - крытого центра пляжных видов спорта.