Медведей из Архангельска теперь будут выпроваживать с любовью

Губернатор Поморья Игорь Орлов после инцидента с появлением медведя в центре Архангельска поручил разработать схему действий в случаях появления хищников в населенных пунктах.

Как отметил глава области в ходе оперативного совещания, стрельба на поражение по дикому зверю в центре города – это демонстрация отсутствия четкого плана действий в подобных ситуациях.

Между тем, отметил Игорь Орлов, подобные ситуации регулярно возникают в разных населенных пунктах области. Соответствующие службы должны быть готовы к таким ЧП.

"Мы либо люди, либо мы такие же звери. Существуют технологии гуманного ограничения действий хищников, которые должны быть использованы в первую очередь", – сказал губернатор.

Глава региона поручил правительству совместно с муниципальными образованиями отработать технологию действий в подобных ситуациях. "Необходимо создать механизм, позволяющий нам в таких историях оставаться людьми", - заключил Игорь Орлов.

Напомним, 10 августа полицейский застрелил медведя в самом центре Архангельска. непьющему зверю не понравился запах перегара от желающего с ним селфиться.

Надо отметить, что общественность в подавляющем большинстве встала в этом конфликте на сторону Винни-Пуха, обозвав его убийцу «козлом позорным».