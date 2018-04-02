ОНФ взялся за "текущий" дом на Московском, 55

Активисты Общероссийского народного фронта в Архангельской области обратились в правительство региона с просьбой привлечь застройщика к устранению недоделок в «новом аварийном доме» в Архангельске. Поводом для обращения послужило то, что активисты выявили водяные протечки в недавно построенном доме на проспекте Московский, 55, корпус 3 областного центра. Жильцы также жалуются и на ряд других недоделок в доме: территория вокруг новых домов до сих пор остается неблагоустроенной, а детская площадка фактически не пригодна для использования.

Двухподъездный, 80-квартирный дом был заселен в феврале 2018 г. по федеральной программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Протечки появились во время продолжительных дождей, в результате в подъездах дома с 1 по 10 этаж стены и лестницы оказались залиты водой. Две управляющие компании, обслуживающие дом, советуют людям обращаться к застройщикам. Но застройщиком объекта выступала компания из Чебоксар, обратиться к которой остается пока сложной задачей.

Помимо промокших стен, жильцы жалуются и на ряд других недоделок в доме. Кроме того, активисты ОНФ обратили внимание на тот факт, что территория вокруг новых домов до сих пор остается неблагоустроенной. Кругом разбросан строительный мусор, отсутствуют нормальные пешеходные дорожки, за исключением полуразбитых деревянных мостков, по которым с трудом можно добраться до остановки общественного транспорта или магазина. Детская площадка фактически не пригодна для использования, так как песок в ней засорен крупными обломками строительного мусора.

«Первые дожди, как лакмусовая бумажка выявили огрехи при строительстве дома. Обильные протечки в обоих подъездах обусловлены некачественным выполнением примыканий кровельного ковра к шахтам лифтов и парапетам. Как сообщили жильцы дома, управляющая компания уже проводила какие-то работы по ремонту кровли, но сомнения в его качестве остаются, так как в покрытии тамбура сквозь щели между плитами видны уличные просветы», - прокомментировал эксперт ОНФ в Архангельской области Сергей Альбицкий.

Региональное отделение Общероссийского народного фронта направило обращение в министерство ТЭК и ЖКХ Архангельской области с просьбой провести техническую экспертизу кровельных работ и других конструкций, некачественная установка которых могли привести к подтоплению этажей и стен в доме. Представители ОНФ будут держать на контроле вопрос устранения зафиксированных проблем.

«Архангельская область является отстающим регионом в части реализации программы расселения аварийного жилья. Регион не сумел в срок исполнить свои обязательства, поэтому спешно закрывает долги перед гражданами, сдавая некачественное жилье. При этом, ясно, что регион не справляется с растущим объемом аварийного жилья. За четыре года программы нужно было расселить 266 тыс. кв. м и региону не удалось справиться с задачей. Более того, за этот период аварийный жилищный фонд вырос почти вдвое – до 509 тыс. кв. м. Очевидно, областным властям нужно пересмотреть свои подходы к расселению аварийного жилья, а Минстрою России взять ситуацию под контроль», - подчеркнул руководитель Центра ОНФ «Народная экспертиза» Виктор Рожков.