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Аэропорт "Архангельск": Петрозаводск становится ближе (без посадки в Котласе)

Новый авиарейс из Архангельска в Петрозаводск будет осуществляться без посадки в аэропорту Котласа. С 21 июня рейс АЧ 527 будет вылетать из аэропорта «Архангельск» в Петрозаводск в 11.00. Время прибытия в аэропорт Петрозаводска – 12.45. В обратном направлении из Петрозаводска рейс АЧ 528 отправляется в 14.00, прибытие в аэропорт «Архангельск» в 15.45.

Рейсы осуществляются воздушными судами Л-410 2-го Архангельского объединённого авиаотряда. Новый маршрут будет действовать до конца августа. Стоимость билета в одну сторону составит 6 000 рублей. Билеты можно приобрести в кассах аэропорта «Архангельск» и аэропорта «Васьково», а также в агентстве «Вертас».

21 июнь 15:16 | : Будни

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