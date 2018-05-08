Аэропорт "Архангельск": Петрозаводск становится ближе (без посадки в Котласе)

Новый авиарейс из Архангельска в Петрозаводск будет осуществляться без посадки в аэропорту Котласа. С 21 июня рейс АЧ 527 будет вылетать из аэропорта «Архангельск» в Петрозаводск в 11.00. Время прибытия в аэропорт Петрозаводска – 12.45. В обратном направлении из Петрозаводска рейс АЧ 528 отправляется в 14.00, прибытие в аэропорт «Архангельск» в 15.45.

Рейсы осуществляются воздушными судами Л-410 2-го Архангельского объединённого авиаотряда. Новый маршрут будет действовать до конца августа. Стоимость билета в одну сторону составит 6 000 рублей. Билеты можно приобрести в кассах аэропорта «Архангельск» и аэропорта «Васьково», а также в агентстве «Вертас».