Праздник, который принес "Аквилон Инвест"

Для жителей Ломоносовского округа и Майской Горки состоялся розыгрыш призов, организатором которого является благотворительный фонд «Аквилон Инвест».

На протяжении полугода на проводимых фондом «Аквилон Инвест» и депутатом Александром Фроловым мероприятиях – новогодних елках, Масленице, турнире по хоккею с шайбой, многочисленных субботников во дворах, участникам вручали билеты в кинотеатр «Русь». Кроме того, билеты получили победители и участники различных конкурсов группы с соцсети «ВЦентреСобытий».

В четверг для удобства горожан розыгрыш призов прошел одновременно на трех площадках: у здания школы №9 на пр. Ломоносова, 80; у здания школы №36 на ул. Смольный Буян, 18, к.2); на площадке около МКЦ «Луч» на ул. Первомайская, 3.

По скромным подсчетам более 500 человек посетили это мероприятие. На каждой площадке было разыграно около 20 поощрительных призов (футбольные мячи, ракетки бадминтона, кухонная утварь, напольные весы, телефонные аксессуары, умные браслеты, сумки холодильники), а также по два суперприза – сотовый телефон и велосипед. Некоторым участникам повезло дважды, на их счастливые билетики выпадала по два, а то и по три приза.

- Это вовсе не случайность, а следствие активного сотрудничества с командой депутата Александра Фролова на всем протяжении нашего «марафона». И проведенный розыгрыш ещё раз доказал – быть активным, неравнодушным к проблемам своего дома, двора, города, значит получать много-много призов! – сказал руководитель благотворительного фонда «Аквилон Инвест» Сергей Чанчиков.



На площадке у МКЦ «Луч» главный приз достался Анастасии Перовой, внучатой племяннице активиста Совета ветеранов округа Майской Горки Валентины Порохиной, которая на пару с племянницей «взяла» четыре приза! Как призналась сама Валентина Петровна, это ее первые «лотерейные» призы за ее небольшой 83-летний жизненный стаж. Активная общественная позиция в «золотом» возрасте принесла свои результаты!



На площадке у 9-й школы велосипед выиграла Анна Тарсукова, которая в качестве волонтера команды депутата Александра Фролова, приняла активное участие в подготовке и праздновании Масленицы во дворе дома по улице Смольный Буян, 18.



У 36-й школы замечательный двухколесный приз для своей 12-летней внучки Дианы выиграла ее бабушка Маша!

- Первый день Чемпионата по футболу, первый выпавший билетик и первый приз: футбольный мяч! Спасибо за замечательное мероприятие, - отметила Светлана Кочережко.

- Подарки супер! Выиграли три приза! Дети счастливы! И я, конечно, тоже! Спасибо команде Фролова! – поделилась эмоциями Мария Булыгина.

- А мне повезло ещё больше - я встретила своих знакомых, подружек, Мы пообщались, у меня было отличное настроение. Спасибо всем организаторам за настоящий праздник! - говорит Наталья Потехина.

- Мы сегодня выиграли электрочайник Tefal , очень приятно, спасибо команде Фролова. Мы получили много приятных мгновений и не только сегодня, – сказала Ольга Мельникова.

Депутат Александр Фролов, вместе с членами своей команды Сергеем Пономаревым и Сергеем Чанчиковым поздравил всех участников розыгрыша с наступившими каникулами, дачным и летним сезоном.



- Сегодня кому-то может и не досталось приза. Но главное, что наша команда еще раз подарила горожанам праздничное настроение. И это только начало. Мы будем обязательно все лето встречаться во дворах наших округов и вместе строить планы по развитию и, конечно, воплощать их в жизнь! – подчеркнул Александр Михайлович.