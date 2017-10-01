Северодвинские депутаты не признали "дом Пикуля" памятником

На сессии городского Совета депутатов парламентарии рассмотрели проект постановления областной инспекции по охране объектов культурного наследия по судьбе дома Пикуля.

О результатах экспертизы здания доложила руководитель регионального ведомства Анна Ивченко.

Инспекция признала дом выявленным объектом культурного наследия и предложила включить его в единый государственный реестр как памятник местного (муниципального) значения. В последнем случае все дальнейшие мероприятия осуществлялись бы за счёт средств местного бюджета.

У депутатов возникло множество вопросов к Анне Ивченко, в том числе - о стоимости реставрации и возможном использовании объекта.

В результате обсуждения большинство народных избранников (14) высказалось против представленного проекта.

- Это не значит, что дом будет снесён. Напомню, сегодня местный бюджет выделяет средства на охрану здания, - подчеркнул председатель городского Совета Михаил Старожилов.

Таким образом, в дальнейшем дом Пикуля в Северодвинске может быть признан памятником регионального или федерального значения.

Напомним, наблюдатели от редакции ИА RUSNORD не раз высказывали сомнения как в величии Пикуля-литератора, так и ценности самого дома, как архитектурного символа эпохи культа личности.

Впрочем, в последние дни в социальных сетях обсуждается альтернативный вариант увековечения памятника известного беллетриста – на собранные любителями подобного чтива деньги, поставить ему памятник в приличествующем для такого случая месте, а старый дом убрать по программе сноса ветхого жилья.