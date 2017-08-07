Митрополит Даниил о борьбе с искушениями и страстями

Митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил 8 октября совершил Литургию в Ильинском кафедральном соборе столицы Поморья. В этот воскресный день Церковь празднует память преподобного Сергия Радонежского.

За богослужением владыка рукоположил диакона Димитрия Попова в сан священника. Отец Димитрий, получивший образование в Санкт-Петербургской духовной академии, будет нести послушание на подворье Антониево-Сийского монастыря в Петербурге.

«Сегодня особое торжество в Троице-Сергиевой лавре, — сказал митрополит Даниил в проповеди. — В своей обители преподобный принимает тысячи паломников, множество архиереев, там служит Святейший Патриарх. И каждого человека святой Сергий награждает каким-то особенным миром, внутренней тишиной, радостью. Никто не уходит из его обители неутешенным. Этот богатырь духа старается помогать каждому человеку, который к нему обращается».

По словам владыки, преподобный Сергий стяжал особенную благодать от Бога: «Как ему это удалось? Ответ на этот вопрос содержится в тропаре, краткой молитве святому. Там говорится, что он подвизался против страстей, был первым в пениях, бдениях и постах, он во всем показывал пример своим ученикам. За это подвижничество, за эту борьбу со страстями вселился в него Святой Дух, добродетелями которого преподобный украсился. Благодаря его молитвам мы одержали победу на Куликовом поле. Россия по сей день живет во многом по молитвам преподобного Сергия, поэтому народ назвал его игуменом земли Русской».

Архипастырь призвал всех трудиться, чтобы стяжать добрые плоды духовные. «Нужно хоть чуть-чуть подражать преподобному Сергию, подвизаться против страстей, — сказал митрополит Даниил. — Пороки живут в каждом из нас: у одного объедение, у другого винопитие, у третьего плотские грехи, у четвертого сребролюбие, у пятого славолюбие. Кто-то борется со страстями, а кто-то нет. Нужно просить Господа, Пресвятую Богородицу и святых о помощи в этой борьбе. Когда будем так жить, Бог поможет нам. Страсти не исцеляются за один раз, нужно время, труд, терпение. Будем помнить, что особенный помощник каждому из нас в борьбе со страстями и искушениями — преподобный Сергий Радонежский».

(по материалам Архангельской епархии)