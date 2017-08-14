Еще один воскресный день – в «Потешном дворе»!

Любимый архангелогородцами парк аттракционов «Потешный двор» приглашает на закрытие сезона 1 октября.

С 11 до 19 часов у посетителей парка будет возможность покататься на аттракционах, поучаствовать в фотосессии с Котом Гостинцем – главным героем парка и нескольких архангельских книг.

По случаю закрытия сезона организаторы готовят вечернюю музыкальную программу для молодежи и родителей с детьми: музыкальные группы Архангельска и вечерняя подсветка аттракционов создадут особую атмосферу праздника.

Синоптики прогнозируют хорошую погоду: не упустите возможность провести в парке еще один воскресный день!