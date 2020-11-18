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Архангельскую область ожидает нашествие любителей птиц

Национальный парк «Онежское Поморье» запускает тематический тур для бёрдвотчеров — любителей наблюдать за птицами.

Проведение таких поездок планируется во второй половине мая. В это время в национальном парке можно увидеть пролёт тысяч пернатых, в том числе редких видов. Компанию туристам составит профессиональный орнитолог.

Бёрдвотчинг (от англ. bird — птица, watching — наблюдение) —разновидность хобби, в основе которого лежит определение птиц по внешнему виду или издаваемым звукам, может включать также фотографирование пернатых. Наибольшую популярность это увлечение приобрело в странах Западной Европы и Северной Америки, а также популярно в Японии.

06 апрель 08:15 | : Культура

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