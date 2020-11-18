Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

"Исполняйтеся духом". Гимны Великого поста

«Исполняйтеся духом, глаголюще себе во псалмех и пениих, и песнех духовных, воспевающе и поюще в сердцах ваших Господеви» (Еф. 5:18-19). 


Святая Четыредесятница — время особого покаяния, строгого устава и длинных служб. Но, несмотря на ограничения и усталость, сердце верующего человека исполняется светлой печалью, вместе с пробуждающейся природой стряхивает с себя всё ненужное и наша душа, встречая весну духовную. Именно так называют святые отцы Великий пост. И, конечно, не последнюю роль в создании особого настроя играют великопостные песнопения. Задача музыкального сопровождения служб — затронуть сердце и пробудить покаянные чувства.

Церковь как чадолюбивая мать не сразу вводит нас на постное поприще, зная, что без должной подготовки человек может приуныть и ослабеть в любом, даже благом, деле. Поэтому перед Великим постом Устав назначает три подготовительные недели, или седмицы, которые постепенно приуготовляют душу человека к подвигу.

Для пробуждения чувств покаяния и сокрушения о грехах Церковь в подготовительные седмицы поет на воскресных утренях, начиная с недели о мытаре и фарисее и кончая пятым воскресеньем поста, умилительные стихиры (тропари) «Покаяния отверзи ми двери, Жизнодавче», «На спасения стези настави мя, Богородице», «Множество содеянных мною лютых».

«Покаяния отверзи ми двери» — это одно из самых ярких и в то же время самых важных песнопений периода пения Постной Триоди. Оно словно объединяет период подготовки к Четыредесятнице и сам пост. Эта стихиру впервые мы слышим в Неделю о мытаре и фарисее, а затем — на каждой воскресной всенощной (вечернее богослужение в субботу вечером) вплоть до пятого воскресения Великого поста, посвященного преподобной Марии Египетской. Таким образом, мы встречаемся с ним девять раз в течение примерно двух месяцев.

Важность этого текста дополнительно подчеркивается разными выразительными средствами. Например, в некоторых храмах на время пения «Покаяния отверзи» выключают свет, люди зажигают свечи и становятся на колени. Конечно же, наиболее важным и ярким из этих средств является музыка.

Наступает второе воскресение подготовки к Великому посту, в которое читается Евангелие о блудном сыне. В это и в два последующих воскресения, вплоть до начала Великого поста, Церковь назначает петь Псалом 136 «На реках Вавилонских». 

Текст псалма повествует о страданиях еврейского народа в вавилонском рабстве при царе Навуходоносоре. Десятки тысяч израильтян лишились своего отечества после проигранного иудейского восстания в 598 году до н.э. Плененные евреи жили вне городов Вавилонского царства, среди рек, оплакивая потерянную родину. Среди ветвей они повесили свои инструменты, потому что лишь в Иерусалиме могли использовать их для богослужебных песнопений. Ради забавы и глумления иноплеменники хотели слышать священные тексты иудеев, но не ради того, чтобы научиться славить Бога. Униженные пленники отвечали отказом, чтя законы своих предков. Они возглашают в сильном исступлении, насылая на себя проклятия, если перестанут вспоминать Иерусалим: «Как они, когда лишены были города, тогда и стали искать его, так многие и из нас испытают то же, когда в тот день лишатся горнего Иерусалима», — писал Иоанн Златоуст. Новозаветная Церковь толкует псалом как плач о греховном пленении и изгнании из Рая.

Еще одно песнопение, которое можно услышать в храме только во время Великого поста — «Душе моя, восстани, что спиши». Оно исполняется после шестой песни Великого канона Андрея Критского. В это время присутствующие в храме люди молятся коленопреклоненно. В словах этого песнопения передается весь дух покаянного творения преподобного Андрея: «Душа моя, душа моя, восстань, что ты спишь? Конец приближается, и ты смутишься; пробудись же, чтобы пощадил тебя Христос Бог, Вездесущий и все наполняющий». 

«Ныне Силы Небесныя» — песнопение, которое звучит в Церкви каждую среду и пятницу на Литургии Преждеосвященных Даров. Оно поется на Великом входе, когда освященные на «полной» Литургии Святые Дары переносятся священником с жертвенника на престол. На Литургиях Иоанна Златоуста и Василия Великого в это время исполняется Херувимская песнь, за исключением служб Великого четверга и Великой субботы, когда поются глубочайшие  по смыслу тропари «Вечери Твоея тайныя» и «Да молчит всяка плоть человеча». 

Текст песнопения говорит о том, что Ангельские чины сослужат нам незримо, а мы смиренно наблюдаем над свершившейся Евхаристией: «Се Жертва тайная совершена дориносится», то есть «вот жертва таинственная, совершенная, ими торжественно сопровождается».

В таком смиренном наблюдении проявляется особое покаянное состояние, сокрушение в грехах, это песнопение предваряет настрой Страстной седмицы: «Что еще оставалось… Спасителю сделать для нас, и Он не сделал? Не видели мы разве Бога-Слово смирившимся во образе раба, чтобы и мы сделались смиренными?», — писал преподобный Ефрем Сирин.

Вторая строфа песнопения гласит: «Верою и любовию приступим, да причастницы жизни вечныя будем», что значит «с верой и любовью приступим, чтобы быть причастниками вечной жизни» — призыв к самому причастию, так как после песнопения уже не следует Евхаристический канон (часть литургии, на которой совершается чудо пресуществления хлеба и вина в Тело и Кровь Иисуса Христа). Эти слова молитвы напоминают нам текст Евангелия от Иоанна: «Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день» (Ин. 6:54).

«Да исправится молитва моя» — эти стихи из 140-го псалма Давида исполняются обычно на каждой вечерне. Но во время Великого поста их поют на Литургии Преждеосвященных Даров, которая совершается по средам и пятницам и в первые три дня Страстной седмицы. По традиции во время этого песнопения все молящиеся становятся на колени, а певчие выходят в центр храма к солее.

Протоиерей Дмитрий Смирнов так объяснял смысл этой молитвы: «Кадило — это такой прибор, куда кладется уголь и ладан. И каждение этим благовонным дымом является образом нашей молитвы. Как кадильный дым возносится вверх, к небесам, так и молитва возносится к Богу. Мы люди грешные и наша молитва "неисправна". И мы просим у Бога, чтоб Он исправил нашу молитву».

«Да исправится молитва моя, яко кадило пред Тобою, воздеяние руку моею, жертва вечерняя. Господи, воззвах к Тебе, услыши мя. Вонми гласу моления моего, внегда воззвати ми к Тебе. Положи, Господи, хранение устом моим, и дверь ограждения о устнах моих. Не уклони сердце мое в словеса лукавствия, непщевати вины о гресех», — поется во всех храмах.

Перевод этой стихиры следующий: Да исправится молитва моя, как кадило пред Тобой, поднятие рук моих – как жертва вечерняя. Господи, я воззвал к Тебе, услышь меня! Услышь голос моления моего, когда взываю к Тебе. Охраняй, Господи, уста мои и ограждай двери уст моих. Не дай уклониться сердцу моему к словам лукавым, оправдывающимся от грехов.

Вот мы уже подошли к песнопениям, которые исполняют на Страстной седмице. В Великий Четверг хор поет «Вечери Твоея тайныя» вместо «Иже Херувимы». В этот день Церковь вспоминает Тайную Вечерю — последнюю трапезу Христа с апостолами. Именно тогда Спаситель установил главное Таинство Церкви — Таинство Святого Причащения, Евхаристию. Каждый христианин стремится в этот день прийти в храм и причаститься.

«Вечери Твоея тайныя днесь, Сыне Божий, причастника мя приими: не бо врагом Твоим тайну повем, ни лобзания Ти дам, яко Иуда, но яко разбойник исповедаю Тя: помяни мя, Господи, во Царствии Твоем», — молятся православные.

Стихиру можно перевести так: «Сын Божий! сделай меня ныне участником Твоей тайной вечери (удостой причаститься), потому что я не расскажу тайны врагам Твоим, не дам такого Тебе целования, как Иуда (не буду изменять Тебе худою жизнью), но, как разбойник, исповедаю Тебя: помяни меня, Господи, во Царствии Твоем».

В Великую Субботу на Литургии вместо херувимской песни хор исполняет стихиру «Да молчит всякая плоть человеча…».

Да молчит всякая плоть человеча, и да стоит со страхом и трепетом, и ничтоже земное в себе да помышляет: Царь бо царствующих, и Господь господствующих, приходит заклатися и датися в снедь верным. Предходят же Сему лицы Ангельстии со всяким Началом и Властию, многоочитии Херувими, и шестокрилатии Серафими, лица закрывающе, и вопиюще песнь: аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа.

Иеромонах Амвросий (Тимрот) перевел ее текст на русский: «Да умолкнет всякая плоть человеческая, и да стоит со страхом и трепетом, и ни о чем земном в себе да не помышляет, ибо Царь царствующих и Господь господствующих приходит заклаться и дать Себя в пищу верным. Пред Ним шествуют сонмы Ангелов со всяким их начальством и властью, многоокие Херувимы и шестикрылые Серафимы, закрывая лица и возглашая песнь: аллилуия, аллилуия, аллилуия».

Великая Суббота — день молчания всего творения, «сей есть упокоения день, воньже почил от всех дел Своих Единородный Сын Божий» — так поется в стихире на вечерне. Это день скорби и радости, Бог погребен и сошел в ад, чтобы его разрушить, поэтому служба исполнена и потаенной радости и скорби. Но в эту службу вкрапляются воскресные тропари и стихиры, читается множество ветхозаветных пророчеств о Восстании Спасителя. И вместо «аллилуйя» на литургии поется торжественный прокимен «Воскресни, Боже, суди земли», а священство облачается в белые одежды, символизируя свершенную победу Христа и начало Пасхи.

В контраст этому ликованию звучит песнопение «Да молчит всякая плоть». Тайна нашего спасения страшна и велика, поэтому всё творение Божие в этот день трепетно хранит молчание.

Господь отдает себя в Жертву и вкушаем верными — его последователями-христианами — через таинство Причастия, «приходит заклатися», как непорочный Агнец. «Как овца, веден был Он на заклание и, как агнец пред стрегущим его безгласен, так Он не отверзает уст Своих. В уничижении Его суд Его совершился. Но род Его кто разъяснит, ибо вземлется от земли жизнь Его» (Деян. 8: 32-33).

Традиция петь этот гимн вместо «Иже херувимы» появилась с 1545 года, после издания типикона преподобного Саввы Освященного. Вопрос авторства этих строк остается открытым. Возможно, стихира принадлежит к гомилетической традиции, впервые отраженной в «Слове о Пасхе» епископа Мелитона Сардийского. Продолжением этой традиции являются пасхальное слово святого Епифания Кипрского, начинающееся фразой «Что сие днесь безмолвие много, яко Царь спит» и кондак Романа Сладкопевца «Торжество Креста». Отдельные темы и мотивы гимна «Да молчит всякая плоть» встречаются в произведениях палестинских святых — Иоанна Дамаскина и Феофана Исповедника (в их стихирах на Великую пятницу и Великую субботу).

Несмотря на строгость устава и длинные богослужения, порой рождающие усталость, нельзя не любить Великий пост. Это время сугубого покаяния, коленопреклонных молитв и долгого чтения удивительным образом рождает в душе верующего человека состояние тихой радости и светлой печали. И, конечно, не последнюю роль в создании особого настроя во время поста играют великопостные песнопения. Музыкальный язык богослужения откликается на содержание молитвословий. Ведь в этом и состоит его задача — помочь передать смысл, довести его до сердца, пробудить в душе покаянные чувства.

(по материалам Архангельской епархии)

05 апрель 09:07 | : Культура / Верую

Главные новости


В лесах Архангельской области обнаружена таинственная секта
Ломоносов, Пикуль - наше всё. Ещё раз о поморских мифах

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Апрель 2021 (50)
Март 2021 (318)
Февраль 2021 (273)
Январь 2021 (285)
Декабрь 2020 (373)
Ноябрь 2020 (308)

Деньги


все материалы
«    Апрель 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20